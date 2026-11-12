Britische F-35B fangen russischen Tu-95-Bomber vor Norwegen ab

Britische F-35B-Jets stiegen vom Flugzeugträger HMS Prince of Wales ab, um einen russischen Langstreckenbomber vor Norwegen abzufangen. Die NATO-Übung dauerte bis November 5.

Britische F-35B -Kampfjets starteten vom Flugzeugträger HMS Prince of Wales, um einen russischen Langstreckenbomber vor der Küste Norwegen s abzufangen. Die Royal Navy erklärte, dass die NATO -Streitkräfte mit dieser Operation russische Aufmerksamkeit erregten. Der Flugzeugträger HMS Prince of Wales schickte daraufhin die F-35-Kampfjets rasch in die Luft, um das russische Flugzeug vom Typ Tu-95 zu begleiten.

Abfangmanöver vor norwegischer Küste

Die genauen Umstände des Zwischenfalls bleiben teilweise im Verborgenen, da nicht klar ist, wann und wo exakt die Begegnung stattfand. Das militärische Manöver endete offiziell am 5. November. Trotz der unklaren Startzeitpunkte bestätigten die Marineexperten, dass die HMS Prince of Wales als Reaktion auf das russische Flugzeug handelte. Die britischen F-35B stiegen vom Deck des Flugzeugträgers auf, um die Maschine des Gegners zu identifizieren und zu begleiten.

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NATO-Flotte mit 17 Staaten im Einsatz

Nach Angaben des Fachportals nahmen an der maritimen Übung insgesamt siebzehn Staaten teil. Die Einsatzstärke umfasste zwanzig Kriegsschiffe sowie vierzig Flugzeuge aus den Verbündetenländern. Die HMS Prince of Wales führte dabei eine von drei maritimen Einsatzgruppen der NATO an. An Bord des Flugzeugträgers befanden sich F-35B der britischen Staffel 617. Unterstützt wurde die Gruppe unter anderem von der norwegischen Fregatte KNM Fridtjof Nansen.

Technische Fähigkeiten der F-35B-Jets

Die eingesetzten F-35B-Jets verfügen über die Fähigkeit, auf sehr kurzer Strecke zu starten und senkrecht zu landen. Dies macht sie ideal für den Einsatz von Flugzeugträgern ohne lange Startbahnen. Die HMS Prince of Wales ist das zweite Schiff der Queen-Elizabeth-Klasse und dient als Flottenflaggschiff der Royal Navy. Das Schiff wurde am 10. Dezember 2019 in Dienst gestellt und zählt zu den größten jemals in Großbritannien gebauten Kriegsschiffen.

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Diplomatischer Besuch in Oslo

Am Samstag traf die HMS Prince of Wales in Oslo ein, nachdem dichter Nebel das Schiff zeitweise weiter draußen im Fjord aufgehalten hatte. Der Besuch steht im Zusammenhang mit dem sicherheitspolitischen Atlantic Future Forum. Norwegens strategische Lage nahe Russland und der Arktis macht das Land zu einem wichtigen NATO-Standort im Norden. Während der Herbstmission übten die britischen Streitkräfte auch mit norwegischen und amerikanischen Einheiten.

Hintergrund zu früheren Zwischenfällen

Bereits im Oktober begleiteten britische F-35B und norwegische F-35A bei der Übung Global Thunder einen US-Bomber vom Typ B-52. Dabei handelte es sich um ein Abschreckungsmanöver, um das Zusammenspiel der NATO-Verbündeten am Nordpolarkreis zu testen. Schon im Juli 2026 hatten zwei britische F-35 ein russisches Seeaufklärungsflugzeug vom Typ Tu-142 begleitet. Die Maschine sei laut dem britischen Verteidigungsministerium unnötig nahe an eine Gruppe von Schiffen herangeflogen. Die Jets eskortierten sie von den Schiffen weg.

Kein Luftraumverstoß oder Waffeneinsatz

Das russische Flugzeug hatte bei früheren Begegnungen zudem Sonarbojen nahe der Trägergruppe abgeworfen. Ein Sprecher des Ministeriums nannte das Vorgehen unsicher und unprofessionell. Die Tu-142 basiert auf dem Bomber Tu-95 und dient der maritimen Aufklärung. Auch bei der jüngsten Begegnung blieb offen, um welche genaue Variante es sich handelte. Es gab keine Hinweise darauf, dass das russische Flugzeug den Luftraum verletzte oder dass Waffen eingesetzt wurden.