In Großbritannien wächst die Besorgnis über eine Serie von Gewaltverbrechen, die viele Bürger nicht mehr als Einzelfälle wahrnehmen. In Brierfield wurde eine 17-jährige Jugendliche Opfer einer brutalen Attacke, in Southampton wurde ein junger Mann tödlich verletzt. Die Enthüllungen im Mordprozess lösen Entsetzen aus und führen zu Protesten. Die Polizei wird beschuldigt, den Fall zu verschleiern und 'umgekehrten Rassismus' zu praktizieren. In Nordirland versuchte ein Mann, einen Engländer auf offener Straße zu köpfen. In zahlreichen Städten wächst das Gefühl, dass die Gewalt außer Kontrolle gerät.

In Großbritannien wächst die Besorgnis über eine Serie von Gewaltverbrechen , die viele Bürger nicht mehr als Einzelfälle wahrnehmen. Am Freitag wurde eine 17-jährige Jugendliche in der nordenglischen Kleinstadt Brierfield Opfer einer brutalen Attacke.

Ein Mann mit Migrationshintergrund stach mehrfach auf das Mädchen ein, das sich schwer verletzt losreißen und flüchten konnte. Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger Brite pakistanischer Herkunft, wurde festgenommen. Die Tat ist für viele Briten nur das jüngste Glied in einer Kette schockierender Gewaltverbrechen, die das Land seit Monaten erschüttern. In Southampton wurde ein junger Mann Ende vergangenen Jahres von einem Sikh mit einem Zeremonienschwert tödlich verletzt.

Der Täter gab an, Opfer eines rassistischen Angriffs geworden zu sein, woraufhin die Polizei initially den sterbenden jungen Mann für den Täter hielt. Die Enthüllungen im Mordprozess lösen Entsetzen aus und führen zu Protesten. Die Polizei wird beschuldigt, den Fall zu verschleiern und 'umgekehrten Rassismus' zu praktizieren. In Nordirland versuchte ein Mann, einen Engländer auf offener Straße zu köpfen.

Auch diese Tat löst Angst und Debatten über Migration und innere Sicherheit aus. In zahlreichen Städten wächst das Gefühl, dass die Gewalt außer Kontrolle gerät. Viele Bürger fordern strengere Grenzkontrollen und konsequentere Abschiebungen ausländischer Straftäter. Nach jedem neuen Gewaltverbrechen wächst die Sorge, dass Politik und Behörden das Sicherheitsproblem nicht in den Griff bekommen





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