Britische Luftwaffe erhält kostengünstigere Drohnenabwehrwaffe

Die britische Luftwaffe erhält eine kostengünstigere Drohnenabwehrwaffe, um die wachsende Bedrohung durch Drohnen des Iran zu bekämpfen. Die Typhoon-Kampfflugzeuge werden mit neuen Raketen ausgerüstet, die die Zerstörung von Zielen ermöglichen sollen, während die bisherigen Raketen mehrere hunderttausend Dollar kosten.

Die Abwehr von Irans Shahed-Drohnen ist für die Staaten am Persischen Golf eine große Herausforderung. Nun führt deren Verbündeter Großbritannien eine kostengünstigere Abwehrwaffe ein. Vom Iran angegriffene Golfstaaten und deren Verbündete schießen mit teils sündhaft teuren Abfangraketen vergleichsweise spottbillige Drohnen ab - dieses Problem geht Großbritannien nun an.

Das Verteidigungsministerium in London erklärte, seine Kampfflugzeuge im Nahen Osten vom Typ Typhoon würden mit neuen und kostengünstigen Raketen speziell zur Drohnenabwehr ausgerüstet. Damit sei die präzise Zerstörung von Zielen möglich - und das "zu einem Bruchteil der Kosten der Raketen, die aktuell dafür genutzt werden". Das Waffensystem sei innerhalb weniger Monate von ersten Tests zur Auslieferung in den Nahen Osten gegangen, hieß es weiter. Es werde der Luftwaffe helfen, "bei viel geringeren Kosten viel mehr Drohnen abzuschießen".

Die Typhoon-Kampfflugzeuge verteidigten im Nahen Osten britische Staatsbürger und Interessen sowie Verbündete. Die Jets dienten als Rückgrat der Luftabwehr Großbritanniens und der Nato. Die Kampfflugzeuge schützen demnach auch die Nato-Ostflanke vor dem möglichen Eindringen russischer Drohnen. Die neue Anti-Drohnen-Waffe (Kürzel APKWS) nutzt demnach ein Laser-Zielsystem, das einfache Raketen in günstige Präzisionswaffen umwandelt.

Das Ministerium nannte keinen genauen Preis für das System.

"Die Entwicklung günstiger Systeme bietet einen effektiveren und nachhaltigeren Weg, der zunehmenden Bedrohung des britischen Militärs und unserer Partner durch Drohnen zu begegnen", hieß es. Die USA und Israel begannen den Iran-Krieg Ende Februar. Teheran wehrte sich gegen das massive Bombardement unter anderem mit Gegenangriffen auf die Staaten am Persischen Golf, die es als US-Verbündete betrachtet. Dabei wurden neben ballistischen Raketen unter anderem auch zahlreiche Drohnen vom Typ Shahed eingesetzt.

Aktuell gilt in dem Krieg eine Waffenruhe. Berichten zufolge kostet die Herstellung einer Drohne den Iran nur um die 25.000 US-Dollar, wohingegen von Kampfjets und der Luftabwehr eingesetzte Raketen mehrere Hunderttausend Dollar, oder mehr als eine Million Dollar kosten können. Die modernsten Raketen für Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot, die auch ballistische Raketen abfangen können, kosten Berichten zufolge jeweils um die vier Millionen US-Dollar.

Mehrere Staaten am Persischen Golf haben für eine bessere und kostengünstigere Drohnenabwehr bereits eine Zusammenarbeit mit der Ukraine angebahnt. Kiews Militär muss tagtäglich viele russische Drohnen abwehren, die großteils auf dem iranischen Shahed-Design beruhen. Der Iran produziert massenweise Drohnen: Die vergleichsweise günstigen Fluggeräte sind eine große Herausforderung für die gegnerische Flugabwehr





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