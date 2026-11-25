Aus Sorge vor möglichen Drohnenangriffen bringt die britische Luftwaffe ihre Militärflugzeuge Medienberichten zufolge nachts in Hangars und andere geschützte Unterstände.

Aus Sorge vor möglichen Drohnen angriffen bringt die britische Luftwaffe ihre Militärflugzeuge Medienberichte n zufolge nachts in Hangars und andere geschützte Unterstände. Die Royal Air Force wolle zudem Anti- Drohnen -Netze um ungeschützt abgestellte Kampfjets errichten, berichteten die Zeitung "The Times" und der Sender Sky News am Mittwoch.

Das britische Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf eine AFP-Anfrage zu den Berichten. Britische Behörden warnten zuletzt jedoch regelmäßig vor möglichen Bedrohungen aus Russland und dem Iran. Mitte des Monats kam es über dem US-Luftwaffenstützpunkt Lakenheath zu mutmaßlichen Drohnenaktivitäten. Schäden seien dabei nicht entstanden, erklärte ein Sprecher.

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Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach der Anklage gegen drei mutmaßliche iranische Agenten in den USA, denen vorgeworfen wird, im September einen Anschlag auf den britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford geplant zu haben. Wenige Tage später zogen die USA ihre B-1-Bomber von Fairford ab. Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 und das Verteidigungsministerium gaben am Dienstag eine gemeinsame Mitteilung an britische Militärzulieferer für die Ukraine heraus, in der sie vor zunehmenden Sabotageversuchen durch Russland warnten.