Nach Unschuldsbeteuerungen aus dem Gefängnis prüft London die Sperrung von Russel Brands Kanal. Seine Ehefrau Laura verbreitete das Video.

Die britische Regierung hat den Google-Konzern unter Druck gesetzt, um den YouTube-Kanal von Russell Brand sperren zu lassen. Dieser Schritt ist eine direkte Reaktion auf Videos, in denen der verurteilte Sexualstraftäter weiterhin seine Unschuld beteuert. Die Behörde sieht darin einen Verstoß gegen die Auflagen für Inhaftierte und die Gemeinschaftsstandards der Plattform.

Justizminister trifft Google-Vertreter zur Kontosperrung

Das Justizministerium hat sich bereits direkt mit Entscheidungsträgern von Google getroffen, um die Deaktivierung des Kanals durchzusetzen. Der Auslöser für dieses hohe diplomatische und technische Eingreifen war ein am Sonntag veröffentlichtes Video. Darin liest die Ehefrau von Russell Brand, Laura Brand, einen Text ihres Mannes vor, der explizit die Behauptung der Unschuld wiederholt. Trotz der rechtskräftigen Verurteilung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft hält Russell Brand an seiner Linie fest. Die britische Regierung betrachtet diese öffentlichen Beteuerungen als inakzeptabel, da sie die Urteile des Gerichts untergraben könnten.

Also read Verpuffungen: Brand in Wuppertal sorgt für Sperrung der A1

Laura Brand liest Botschaft aus der Haftanstalt vor

Russell Brand, der derzeit im Gefängnis in Cambridgeshire einsitzt, nutzt seine Frau als Sprachrohr, um seine Nachricht an die Öffentlichkeit zu bringen. In dem auf YouTube hochgeladenen Clip trägt Laura Brand, die ihren Ehemann während des gesamten Prozesses begleitet hat, einen Brief vor. Darin erklärt Brand: "Wie ihr wisst, bin ich nicht schuldig an den Straftaten, für die ich eingesperrt wurde. Hier geht etwas Seltsames vor sich." Er beschreibt zudem den Alltag im größten Gefängnis für Sexualstraftäter in Europa. Dabei erwähnt er, dass er nicht wisse, welche anderen Männer dort unschuldig seien. Er fügt hinzu, dass auch die Schuldigen Menschen seien, für deren Rettung Christus gestorben sei. Zum Abschluss bittet er seine Anhänger, seine Frau und seine Familie zu unterstützen, und versichert, dass er die Gebote seiner Fans spüren könne.

Advertisement

Premierminister verurteilt Äußerungen als entsetzlich

Die politische Reaktion auf die Veröffentlichung war schnell und deutlich. Ein Sprecher von Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Aussagen von Russell Brand als eindeutig entsetzlich. Die Behörden prüfen derzeit intensiv, ob die Verbreitung dieser Botschaft gegen die strengen Gefängnisregeln verstößt. Russell Brand sitzt seit der Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe inhaftiert. Die Regierung möchte verhindern, dass er von seiner Zelle aus weiterhin Einfluss auf seine große Fangemeinde nimmt und seine Version der Geschehnisse weiter verbreitet. Dies stellt eine klare Grenze für die Kommunikationsfreiheit von Häftlingen dar, die als gefährlich oder destabilisierend für die öffentliche Ordnung eingestuft werden.

Social-Media-Plattformen setzen Profile bereits aus

Neben der Forderung an YouTube waren andere Plattformen schneller bei der Sanktionierung. Die Profile von Russell Brand auf Instagram und Facebook wurden bereits nach seiner Verurteilung deaktiviert. Bei YouTube sah die Lage zunächst anders aus, doch die monetären Privilegien wurden ihm bereits 2023 entzogen. Zwar blieb der Kanal weiterhin öffentlich erreichbar, was die aktuelle Eskalation ermöglichte, doch die Plattformen stehen nun unter erheblichem politischem Druck. Daten, die über diese sozialen Netzwerke erfasst werden, können gemäß der DSGVO auch in Drittländer wie die USA übermittelt werden. Die britische Regierung nutzt nun dieses rechtliche und politische Gewicht, um die digitale Präsenz des Inhaftierten vollständig zu unterbinden.