Britische Regierung plant Verbot von Social-Media-Apps für Kinder und Jugendliche

Die britische Regierung plant ein Verbot für die Nutzung von Social-Media-Apps für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Premierminister Keir Starmer bezeichnete dies als eine der größten Debatten unserer Zeit.

Die britische Regierung plant ein Verbot für die Nutzung von Social-Media-Apps für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Premierminister Keir Starmer bezeichnete dies als eine der größten Debatten unserer Zeit.

Das Verbot soll für Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick und Reddit gelten. Die Regierung plant auch, Chatbots und Funktionen einiger Gaming-Apps einzuschränken und eine Sperrstunde für Jugendliche einzuführen, um sie am nächtlichen Dauerscrollen zu hindern. Dies ist Teil eines umfassenderen Plans, um die Sicherheit und das Glück von Kindern online zu schützen. Die Regierung will keine Kompromisse bei der Sicherheit von Kindern machen und wird keinen Widerstand von Tech-Konzernen akzeptieren. Das Gesetz soll im kommenden Jahr in Kraft treten





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