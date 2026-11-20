Der britische Außenminister kündigt auf dem EU-UK-Gipfel in Brüssel eine tiefere Partnerschaft an, um die negativen Folgen des harten Brexit zu mildern und gemeinsame Sicherheitsrisiken zu bekämpfen.

Der britische Außenminister reist am kommenden Freitag nach Brüssel, um auf dem bevorstehenden EU-UK-Gipfel eine fundamentale Wende in den bilateralen Beziehungen zu fordern. Im Mittelpunkt seiner Rede steht die dringende Notwendigkeit einer pragmatischen und tiefgreifenden Neuausrichtung des Verhältnisses zwischen London und Brüssel, um die schwerwiegenden wirtschaftlichen und politischen Schäden des harten Brexits abzumildern.

Diesem historischen Schritt stehen die persönlichen Erfahrungen seiner Familie als jüdische Geflüchtete vor den Nationalsozialisten und später im Vereinigten Königreich als Sinnbild für europäische Solidarität gegenüber.

Sein Vater legte vor 86 Jahren im Jahr 1940 gemeinsam mit seinem eigenen Vater 100 Kilometer zu Fuß zurück, um eines der letzten Schiffe nach Großbritannien zu erreichen und der nationalsozialistischen Invasion zu entkommen. Seine Mutter verbrachte ihre Kindheit ebenfalls als jüdische Geflüchtete versteckt in Polen, bevor sie als Jugendliche dank der Hilfsbereitschaft anderer Menschen schließlich nach Großbritannien gelangte. Seine Eltern fanden in Großbritannien Zuflucht und leisteten ihren Beitrag im besten Sinne europäischer Solidarität, Offenheit und Zusammenarbeit, was seine tiefe Überzeugung prägt, dass internationale Zusammenarbeit unverzichtbar ist.

Wirtschaftliche Einbußen und politische Folgen des Brexits

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Der britische Außenminister respektiert zwar das Votum des Referendums, betont aber deutlich, dass die vollzogene Form des Brexits weder die erhofften wirtschaftlichen noch die politischen Veränderungen gebracht hat. Stattdessen hat der harte Brexit die Lage nachweislich verschlechtert, wobei Schätzungen zufolge rund vier Prozent der britischen Wirtschaftsleistung verloren gingen. Einige Analysen gehen sogar von einem Verlust von bis zu acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, was die wirtschaftlichen Risiken dieser Entscheidung unterstreicht.

Die konkreten Auswirkungen dieser ökonomischen Einbußen sind für Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen sowie Landwirte direkt spürbar. Inflationsbereinigt sind die britischen Agrar- und Lebensmittelexporte in die EU um nahezu 25 Prozent zurückgegangen, was die Handelsbarrieren und den Bürokratieaufwand für die betroffenen Branchen drastisch erhöht hat. Auch die Europäische Union hat den Verlust Großbritanniens zu spüren bekommen, wie der Außenminister während seiner Reisen durch Europa als britischer Außenminister erfahren musste.

Gemeinsame Sicherheit und globale Herausforderungen

Die Dringlichkeit einer neuen Zusammenarbeit ist heute größer denn je in einer Welt, die sich seit dem Brexit-Referendum von 2016 grundlegend verändert hat. Russlands brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt den tödlichsten Konflikt auf unserem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg dar, und russische hybride Bedrohungen gefährden unsere gemeinsame Sicherheit auf vielfältige Weise. Die Welt entwickelt sich zunehmend hin zu geoökonomischen Machtblöcken und verschärftem Großmachtwettbewerb, was eine koordinierte europäische Antwort unabdingbar macht.

Gleichzeitig beschleunigt sich die Klimakrise, und künstliche Intelligenz bringt nicht nur Chancen, sondern auch existenzielle Risiken für unsere Lebensweise mit sich. Diese globalen Krisen erfordern, dass wir eine tiefere und stärkere Partnerschaft mit der Europäischen Union zu beiderseitigem Nutzen entwickeln. Der britische Außenminister argumentiert, dass wir durch Zusammenarbeit mehr gewinnen können, als wir es durch Isolation oder starre Trennung erreichen würden.

Konkrete Kooperationsziele und künftige Perspektiven

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Der anstehende UK-EU-Gipfel soll einen wichtigen Schritt nach vorn ermöglichen, um Vereinbarungen auszuloten, von denen beide Seiten profitieren und die für unsere Bürgerinnen und Bürger einen spürbaren Unterschied machen. Dies beginnt bei der Sicherheit, indem die Zusammenarbeit bei der Abwehr von Cyberangriffen, ausländischer Einflussnahme, Sabotage und anderen hybriden Bedrohungen vertieft werden soll. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Abbau von Handelshemmnissen im Bereich von Lebensmitteln und Getränken sowie der Reduzierung der bürokratischen Belastung für Unternehmen beider Seiten.

Zusätzlich soll die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung irregulärer Migration intensiviert und die Energiemärkte des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union verbessert werden. Vor allem sollen der jungen Generation wieder neue Möglichkeiten eröffnet werden, im Ausland zu leben, zu arbeiten und zu studieren - Möglichkeiten, die ihr seit dem Austritt aus der EU verwehrt geblieben sind. Diese neuen Vereinbarungen stellen nicht die Obergrenze, sondern vielmehr die Grundlage unserer künftigen Beziehungen dar.

Historische Verantwortung und pragmatischer Ansatz

Der britische Außenminister freut sich darauf, im In- und Ausland Gespräche darüber zu führen, wie sich diese Beziehung künftig gestalten sollte. Geführt von einem pragmatischen Ansatz zur Bewältigung der größten Herausforderungen seit 1945 orientiert er sich an der Generation seiner Eltern. Diese Generation hatte angesichts der Trümmer des Zweiten Weltkriegs den Mut, ihre Ansprüche nicht zurückschrauben, sondern die Entschlossenheit, unseren Kontinent neu zu denken und wiederaufzubauen.

Genau dieser Geist sollte uns auch heute dazu anspornen, neue Antworten zu finden, die unseren gemeinsamen Herausforderungen gerecht werden. Die Europäische Union hat den Verlust Großbritanniens zu spüren bekommen, und viele Menschen in Europa haben dem Vereinigten Königreich am Verhandlungstreffen vermisst. Mit diesen Hürden sind sie heute im Handel sowie in den kulturellen Beziehungen mit Großbritannien konfrontiert, was die Notwendigkeit einer engeren Anbindung unterstreicht. Die Erfahrungen seiner Eltern prägen seine Überzeugung, dass wir als Europäer unsere Werte am besten bewahren und unsere Interessen am wirksamsten voranbringen, wenn wir gemeinsam handeln.