Britischer Flugzeugträger HMS Prince of Wales fängt russischen Bomber vor Norwegen ab

F-35B-Jets der Royal Navy interceptionierten eine Tu-95 vor Norwegen. HMS Prince of Wales führte NATO-Manöver an und demonstriert maritime Abschreckung.

Britische Kampfflugzeuge des Typs F-35B starteten von der HMS Prince of Wales, um ein russisches Langstreckenflugzeug abzufangen, während die britische Flotte in Gewässern vor Norwegen operierte. Die HMS Prince of Wales leitete eine von drei maritimen Einsatzgruppen an, die im Rahmen einer größeren NATO -Operation tätig waren. Die Marine bestätigte, dass das Manöver gezielte Aufmerksamkeit der russischen Streitkräfte auf sich zog und eine rasche militärische Reaktion der britischen Seite erforderte. Die HMS Prince of Wales ist dabei das Flottenflaggschiff der Royal Navy und spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherung der nordatlantischen Seewege.

Militärische Konfrontation und F-35B Einsatz

Die Royal Navy erklärte, dass die NATO-Streitkräfte durch ihre Präsenz russisches Interesse geweckt hätten, woraufhin sofort F-35-Kampfjets in die Luft geschickt wurden. Ziel dieser Aktion war es, das russische Flugzeug vom Typ Tu-95 abzufangen und aus dem relevanten Luftraum zu vertreiben. Die HMS Prince of Wales setzte dabei F-35B der britischen Staffel 617 ein, die an Bord des Flugzeugträgers stationiert waren. F-35B sind speziell dafür konzipiert, von kurzen Flächen zu starten und senkrecht zu landen, was sie ideal für den Einsatz auf Flugzeugträgern macht. Die genauen geografischen Koordinaten und der exakte Zeitpunkt der Begegnung wurden von der britischen Marine nicht detailliert veröffentlicht, was in militärischen Operationsberichten üblich ist.

Also read Nations League im Liveicker: Haaland und Norwegen droht gegen Wales das Aus

Großes NATO-Manöver mit 17 Staaten

Das gesamte Manöver endete am 5. November und umfasste eine beeindruckende Anzahl an militärischen Ressourcen und Teilnehmern. Nach Angaben von Fachportalen nahmen 17 verschiedene Staaten an der Übung teil, die auf hoher See durchgeführt wurde. Die beteiligten NATO-Streitkräfte brachten 20 Kriegsschiffe und 40 Flugzeuge zusammen, um ihre operative Effizienz und Zusammenarbeit zu testen. Die HMS Prince of Wales führte dabei eine der drei maritimen Einsatzgruppen an, was ihre herausragende strategische Bedeutung unterstreicht. Neben britischen Einheiten war auch die norwegische Fregatte KNM Fridtjof Nansen in die Operation integriert und fuhr mit der Trägergruppe durch die Gewässer.

Strategische Bedeutung der HMS Prince of Wales

Die HMS Prince of Wales ist das zweite Schiff der Queen-Elizabeth-Klasse und wurde am 10. Dezember 2019 offiziell in Dienst gestellt. Sie gilt als das größte jemals in Großbritannien gebaute Kriegsschiff und dient als Zentraleinheit der Royal Navy. Die Besatzungsstärke des Trägers beträgt regulär 700 Mann, kann jedoch in Einsatzzeiten auf bis zu 1450 Personen erweitert werden. Dieser enorme personelle Aufwand spiegelt die Komplexität der Steuerung eines solchen Großverbands wider. Die HMS Prince of Wales ist nicht nur ein Symbol britischer Seemacht, sondern ein entscheidendes Instrument für die NATO-Verteidigung im Nordatlantik und im Arktisraum.

Advertisement

Diplomatischer Besuch in Oslo und Sicherheitskontext

Am Samstag traf die HMS Prince of Wales in der norwegischen Hauptstadt Oslo ein, um an sicherheitspolitischen Diskussionen teilzunehmen. Der Besuch war mit dem Atlantic Future Forum verknüpft, einem wichtigen Forum für nordische und atlantische Sicherheitsfragen. Nebel hatte das Schiff zuvor in den weiter draußen gelegenen Teilen des Fjords aufgehalten, was die Landemanöver verzögerte. Norwegen nimmt aufgrund seiner geografischen Lage nahe Russland und der Arktis eine Schlüsselrolle als NATO-Stützpunkt im Norden ein. Die Anwesenheit der britischen Flotte in Oslo unterstreicht die engen Verteidigungskooperationen innerhalb des Bündnisses.

Vergleichbare Vorfälle und operative Routine

Ähnliche Intercept-Aktionen waren in den letzten Monaten keine Seltenheit und zeigen die anhaltende Spannungsintensität in der Region. Bereits im Juli 2026 hatten zwei britische F-35 ein russisches Seeaufklärungsflugzeug vom Typ Tu-142 begleitet und von britischen Schiffen weg eskortiert. Das russische Flugzeug war dabei unnötig nahe an die Schiffskolonie herangeflogen und hatte Sonarbojen abgeworfen, was das Verteidigungsministerium als unsicher einstufte. Die Tu-95 basiert auf demselben Bomberkonzept wie die Tu-142 und dient der maritimen Aufklärung. Bei der jüngsten Begegnung gab es keine Anzeichen für eine Verletzung des Luftraums oder den Einsatz von Waffen.

Integration in übergeordnete NATO-Übungen

Während der Herbstmission übten die britischen Streitkräfte intensiv mit norwegischen und amerikanischen Einheiten, um die gemeinsame Kampfkraft zu stärken. Im Oktober begleiteten britische F-35B und norwegische F-35A bei der Übung Global Thunder einen US-Bomber vom Typ B-52. Diese Übung diente dazu, das Zusammenspiel der NATO-Verbündeten am Nordpolarkreis zu testen und Abschreckungswirkung zu demonstrieren. Die HMS Prince of Wales fungierte somit als Knotenpunkt für diese multinationalen Operationen. Die enge Abstimmung zwischen den Luftkomponenten der beteiligten Nationen ist entscheidend für die langfristige Sicherheit der nordischen NATO-Region.