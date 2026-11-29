Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat einen Haushaltsplan vorgestellt, der soziale Entlastungen, die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Strom und massive Investitionen in Wohnungsbau und Infrastruktur vorsieht, während große Indexunternehmen kaum profitieren.

Großbritannien s Regierung will ­sozialen Wohnungsbau fördern und Infrastruktur modernisieren. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung profitieren Großbritannien s aktueller Premierminister Andy Burnham — seines Zeichens der siebte in den vergangenen zehn Jahren — hat sich viel vorgenommen.

Zum einen will der Chef der Labour-­Partei die Bürger des Vereinigten Königreichs finanziell deutlich entlasten. Die Lebenshaltungskosten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, nach Ansicht Burnhams zu stark. Gleichzeitig hat der Premier auch die Wirtschaft im Blick, denn kleinere und mittelständische Unternehmen leiden ebenfalls unter hohen Heiz- und Stromrechnungen. Auch sie benötigen, wie Burnham es formuliert, „air to breathe“.

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Zudem verspricht der frühere Bürgermeister von Manchester nichts weniger als nachhaltiges „Wachstum in jeder Region des Landes“. Der vor Kurzem vorgestellte Haushalt konkretisiert die Pläne der Regierung Burnham. So wird zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen bis zum 30. Juni 2027 ausgesetzt, bedürftige Haushalte erhalten zudem einmalig 100 Pfund.