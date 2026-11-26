Großbritannien plant verpflichtende Sehtests für Autofahrer ab 70 Jahren. Eine neue EU-Richtlinie ermöglicht strengere Kontrollen auch in Deutschland.

Ein Kreuz auf einem Formular genügte bislang. Jetzt plant Großbritannien verpflichtende Sehtests für ältere Autofahrer. Auch in Deutschland könnten sich die Führerscheinregeln ändern. Ein Kreuz auf einem Formular genügte in Großbritannien bislang, um zu bestätigen, dass man noch ausreichend gut sieht, um ein Auto zu steuern.

Selbst mit 80 oder 90 Jahren mussten Autofahrer dafür nicht routinemäßig zum Augenarzt. Das könnte sich nun ändern. Regierung die Vorschriften für ältere Autofahrer verschärfen. Auch in Deutschland stellt sich angesichts einer alternden Gesellschaft zunehmend die Frage, wie lange Menschen sicher hinter dem Steuer sitzen können – und wer darüber entscheidet.

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Großbritannien plant verpflichtende Sehtests für Autofahrer ab 70 Jahren im Abstand von drei Jahren. In Deutschland gibt es bislang keine verpflichtenden regelmäßigen Gesundheitstests für ältere Pkw-Fahrer. Wie britische Medien berichten, will die Regierung verpflichtende Sehtests für Autofahrer ab 70 Jahren einführen. Die Ergebnisse sollen nach Angaben des „Express“ an die britische Fahrerlaubnisbehörde DVLA übermittelt werden.alle drei Jahre verlängern lassen.