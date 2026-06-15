Britischer Premier spricht sich für Social-Media-Verbot für Jugendliche aus

Der britische Premier Starmer hat sich für ein generelles Social-Media-Verbot für Jugendliche ausgesprochen. Soziale Medien machten Kinder unglücklich, räumte er ein. Aber: Ein vollständiges Verbot sei angesichts der Risiken und negativen Konsequenzen die richtige Entscheidung.

Der britische Premier Starmer hat sich für ein generelles Social-Media-Verbot für Jugendliche ausgesprochen. Soziale Medien machten Kinder unglücklich, räumte er ein. Aber: Ein vollständiges Verbot sei angesichts der Risiken und negativen Konsequenzen die richtige Entscheidung.

Zudem kündigte der Premier weltweit führende Maßnahmen im Bereich der Gaming- und Live-Streaming-Plattformen an. Fremde Erwachsene sollen demnach nicht mehr die Chatfunktion nutzen können, um Kontakt zu Kindern aufzunehmen. Das Vereinigte Königreich folgt mit den Plänen dem Vorbild Australiens. Das Land hatte im Dezember 2025 als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für Kinder eingeführt.

Mittlerweile wollen immer mehr europäische Länder dem Beispiel folgen - auch in Deutschland wird darüber diskutiert. Aktuell erarbeitet eine Expertenkommission Empfehlungen für konkrete Maßnahmen. Wie Bundesbildungsministerin ankündigte, sollen die Ergebnisse Ende Juni vorgestellt werden und zahlreiche Empfehlungen enthalten. Diese werden sich an Schulen, Eltern, Kitas und Ärzte richten.

Mehrere EU-Länder, darunter Frankreich, Spanien, Griechenland, Norwegen und Österreich, haben ebenfalls bereits angekündigt, ein Social-Media-Verbot für Minderjährige bis zu einem bestimmten Alter gesetzlich festlegen zu wollen. Auch deshalb steht die Europäische Union unter Druck, weil nur die EU-Kommission den großen Plattform-Betreibern Vorschriften machen darf. Kritiker eines Verbots fürchten unter anderem, dass dieses leicht von Teenagern umgangen werden kann.

So konnten in Australien viele Jugendliche trotz des Verbots Plattformen weiter nutzen, indem sie etwa auf VPN-Dienste zugriffen oder Konten mit einem gefälschten Geburtstagsdatum anlegten. Prozess in Los Angeles: Meta und YouTube sollen einer Social-Media-Süchtigen drei Millionen Dollar zahlen.

Zudem seien die Auswirkungen einer Altersgrenze bislang nicht adäquat erforscht, wie mehrere britische Forschende festhielten. Es gibt kaum direkte Belege dafür, dass die Anhebung des Mindestalters die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden verbessert, erklärte Holly Bear von der Uni Oxford. In den Augen von Fachleuten brauche es bessere Daten, deren sorgfältige Evaluation, eine wirksame Regulierung der Plattformen sowie gezielte statt pauschaler Eingriffe, um Heranwachsende besser vor den Gefahren der Nutzung sozialer Netzwerke zu schützen





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