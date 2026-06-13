Britischer Premierminister Keir Starmer betont Bedeutung eines dauerhaften Friedens im Iran-Konflikt

Der britische Premierminister Keir Starmer hat in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump betont, dass jedes Abkommen mit dem Iran einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden gewährleisten sollte. Starmers Büro teilte mit, der Premier habe bekräftigt, dass Großbritannien bereit sei, die Umsetzung jedes Friedensabkommens zu unterstützen und mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um dessen Erfolg zu gewährleisten. In der Erklärung heißt es weiter, beide Staatschefs seien sich einig, dass die Freiheit der Schifffahrt wiederhergestellt werden müsse.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump betont, dass jedes Abkommen mit dem Iran einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden gewährleisten sollte.

Starmers Büro teilte mit, der Premier habe bekräftigt, dass Großbritannien bereit sei, die Umsetzung jedes Friedensabkommens zu unterstützen und mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um dessen Erfolg zu gewährleisten. In der Erklärung heißt es weiter, beide Staatschefs seien sich einig, dass die Freiheit der Schifffahrt wiederhergestellt werden müsse. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bezeichnet das sich abzeichnende Abkommen mit dem Iran als sehr gut.

Die USA werden sich an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen, sobald die Vereinbarung besiegelt ist, erklärt er. US-Präsident Donald Trump will beim G7-Gipfel nach US-Angaben über das weitere Vorgehen rund um ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg sprechen - dabei könnte es auch um eine Beteiligung bei der Minenräumung in der Straße von Hormus gehen. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter sagt vorab, G7-Länder hätten erklärt, es gebe einiges, was sie tun könnten, sobald ein Rahmenabkommen steht.

Er spricht die Minenräumung in der für den Ölhandel wichtigen Meerenge an. Die USA hätten in dem Bereich Möglichkeiten, aber auch einige der G7-Länder verfügten über erhebliche Kapazitäten, die sie freiwillig zur Verfügung stellen wollten, ergänzt er. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sieht die Möglichkeit einer ersten Übereinkunft über ein Rahmenabkommen mit den USA in den kommenden Tagen.

Wir waren noch nie so nah an einer Einigung, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Absichtserklärung in den kommenden Tagen finalisiert wird, sagt Baghai laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna. Der Iran will für zunächst nicht näher beschriebene Dienstleistungen in der Straße von Hormus künftig Gebühren erheben. Schritte zur Gewährleistung eines sicheren Schiffsverkehrs in der Meerenge dienten der nationalen Sicherheit und dem weltweiten Gemeinwohl, erklärt das Außenministerium der Nachrichtenagentur Fars zufolge.

Zudem fordert das Ministerium ein Ende der ausländischen Militärpräsenz in der Region und bezeichnet die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder als festen Bestandteil eines geplanten Abkommens mit den USA. Der Iran hat einem Bericht zufolge in den letzten Wochen seine Bemühungen verstärkt, sein unterirdisches Uran-Lager in der Nähe des Industriegebietes Isfahan abzuriegeln. Wie CNN berichtet, wurden einige Tunnel zum Einsturz gebracht und Eingänge mit Sprengminen versehen.

Grund dafür sei die Angst Teherans vor einem Einsatz von US-Spezialkräften, um das Uran mit Gewalt zu beschlagnahmen. Aus dem zentralen Vermittlerland Pakistan um ein Abkommen zwischen dem Iran und der USA kommen optimistische Töne: Noch nie war der Frieden so nah, heißt es. Von den Kriegsparteien kommen jedoch widersprüchliche Aussagen, zentrale Punkte eines Abkommens scheinen noch umstritten. Die iranische Regierung schließt Staatsmedien zufolge die Unterzeichnung eines möglichen Friedensabkommens mit den USA an diesem Wochenende aus.

Wir müssen abwarten, bis das genaue Datum der Unterzeichnung feststeht, sagt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, der iranischen staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Das werde nicht morgen, am Sonntag, sondern eher in den kommenden Tagen der Fall sein. Zuvor hat der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif, dessen Regierung zwischen Teheran und Washington vermittelt, im Onlinedienst X erklärt, eine Einigung werde voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden erwartet.

Vor der Küste des Oman ist ein Tanker am Backbordbug von einem Geschoss unbekannter Herkunft getroffen worden. Der Vorfall habe sich sechs Seemeilen östlich des Landes ereignet, teilt die britische Seefahrtsbehörde UKMTO mit. Die Besatzung sei unversehrt geblieben. Der Tanker setze seine Fahrt zum Hafen fort.

Die Hisbollah kämpft an der Seite des Iran gegen Israel. Doch wie denkt die Terrormiliz selbst über den Krieg? Eine Reporterin erhält seltene Einblicke und trifft Kämpfer, Funktionäre und ihre Opfer im Libanon. Israel ist einem Medienbericht zufolge sehr besorgt über das Abkommen der USA und des Irans.

Das Land habe kein Interesse an einem Deal, das den Krieg beende, berichtet Al Jazeera. Das strategische Ziel Israels ging weit über einen Deal hinaus, das das bestehende Regierungssystem im Iran erhalten würde, hieß es. Netanjahu habe es demnach auch weiter auf den Südlibanon abgesehen. Das Thema könne Wahlen entscheiden, berichtet Al Jazeera.

Benjamin Netanjahu möchte Ende Oktober als Premierminister wiedergewählt werden. Im Krieg zwischen den USA und dem Iran schürt der Vermittler Pakistan weiter Hoffnungen auf den baldigen Abschluss eines Abkommens





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