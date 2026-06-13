Britischer Social‑Media‑Star Ben Phillips bei gefährlichem Raubüberfall in Luxusvilla an der Côte d'Azur schwer verletzt

Ben Phillips, bekannt für humorvolle Streichvideos und fast 20 Millionen Follower, wurde am 2. Juni in seiner Villa in Vallauris von fünf maskierten Tätern überfallen. Die Räuber raubten Luxusgegenstände im Wert von rund 1,8 Millionen Euro und setzten Phillips beinahe das Leben mit einer Schusswaffe aus. Nach dem Vorfall wurden fünf Verdächtige festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

In einer ruhigen Nacht am 2. Juni wurde der britische Internet-Star Ben Phillips , 33, in seiner gemieteten Luxusvilla in Vallauris an der Côte d'Azur Opfer eines brutalen Einbruchs.

Phillips, der auf Plattformen wie Instagram und TikTok fast 20 Millionen Follower mit humorvollen Streichvideos begeistert, befand sich allein im Haus, während seine Freundin Lowri Clark und weitere Freunde in einem Restaurant gegessen hatten. Gegen 23:30 Uhr hörte er plötzlich verdächtige Geräusche aus einem Flur. Als er nachsah, standen bereits fünf maskierte Männer vor ihm, bewaffnet und äußerst aggressiv.

Sie schlugen auf ihn ein, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten immer wieder Bargeld sowie den Zugang zu einem angeblichen Tresor. Die Räuber durchsuchten das Anwesen, raubten Luxusuhren, teuren Schmuck und Designertaschen - die Beute wird auf rund 1,8 Millionen Euro geschätzt. Phillips selbst beziffert seinen materiellen Schaden auf etwa 460 000 bis 580 000 Euro, wobei ein großer Teil der Gegenstände aus seiner eigenen Kollektion stammte





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Ben Phillips Raubüberfall Côte D'azur Luxusvilla Ermittlungen

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