British American Tobacco Verfehlt Erwartungen, Startet Aktienrückkaufprogramm

British American Tobacco meldet für 2024 einen Vorsteuergewinn von 3,54 Milliarden Pfund, verfehlt die Markterwartungen jedoch. Regulatorische und fiskalische Belastungen werden als Risiko für den Absatz herkömmlicher Zigaretten gesehen. Das Unternehmen kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 900 Millionen Pfund für 2025 an.

British American Tobacco hat zwar im Jahr 2024 wieder schwarze Zahlen geschrieben, verfehlte die Markterwartungen jedoch. Der Zigaretten hersteller warnt vor anhaltenden regulatorischen und fiskalischen Belastungen, die den Absatz seiner herkömmlichen Zigaretten beeinträchtigen könnten. Das Unternehmen mit Marken wie Kent, Dunhill und Lucky Strike meldet einen Vorsteuergewinn von 3,54 Milliarden Pfund für 2024.

Im Vorjahr hatte das Unternehmen aufgrund einer einmalige Wertminderung von 27,6 Milliarden Pfund im Zusammenhang mit seinem US-Geschäft einen Verlust von 17,06 Milliarden Pfund erlitten. Im Segment der neuen Produktkategorien, zu denen Dampf-/Erhitzungsprodukte und orale Beutel gehören, stieg der Umsatz um 2,5 Prozent auf 3,42 Milliarden Pfund. Dies liegt jedoch unter dem Marktkonsens von 3,50 Milliarden Pfund. Das Segment ist von zentraler Bedeutung für British American Tobacco, da das Unternehmen bis 2035 einen Umsatzanteil von 50 Prozent mit rauchfreien Produkten anstrebt. Der Gesamtumsatz sank um 5,2 Prozent auf 25,87 Milliarden Pfund. Hauptgründe dafür sind der Verkauf der Geschäftsbereiche in Russland und Weißrussland im September 2023 sowie wechselkursbedingte Belastungen. Die Konsensprognose lag laut Unternehmen bei 26,11 Milliarden Pfund. Der bereinigte operative Gewinn sank um 0,2 Prozent auf 11,89 Milliarden Pfund und verfehlte ebenfalls die Konsensprognose von 11,95 Milliarden Pfund.Die Unternehmensleitung beschloss eine Dividende von 240,24 Pence pro Aktie, gegenüber 235,52 Pence zuvor. Zudem kündigte sie ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 900 Millionen Pfund für das Jahr 2025 an





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

British American Tobacco Zigaretten Umsatz Gewinn Aktienrückkauf Regulatorische Belastungen Rauchfreie Produkte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Adhoc: Reinet Investments SCA: Reinet Agrees To Sell Its Shares In British American Tobacco P.L.C.Reinet Investments SCA / Key word(s): Miscellaneous REINET AGREES TO SELL ITS SHARES IN BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 14-Jan-2025 / 07:00 CET/CEST Release of an ad hoc announcement

Weiterlesen »

British American Tobacco ADR Aktie: Wachstum mit System!Die British American Tobacco ADR verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im Januar 2025. Am 18. Januar steht der Aktienkurs bei 36,31 USD, was einem Anstieg von 1,17 Prozent zum Vortag entspricht.

Weiterlesen »

British American Tobacco Aktie: Aufstrebende Dynamik!Die British American Tobacco (BAT) setzt ihren positiven Trend im neuen Jahr weiter fort. Am 17. Januar 2025 verzeichnete der Tabakkonzern einen Kursanstieg von 1,01 Prozent. Der aktuelle Aktienkurs liegt

Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco vor Jahreszahlen auf 'Buy' mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Umsatz aus eigener Kraft

Weiterlesen »

British American Tobacco - Aktie mit Ausbruch: Warum das ein starkes Signal istDem Aktienkurs von Britsch American Tobacco gelang ein wichtiger Ausbruch nach oben. Damit ist der 'Knoten' gelöst; weitere Kurssteigerungen sind wahrscheinlich.

Weiterlesen »

British American Tobacco ADR: Aktienkurs steigt vor QuartalszahlenDie Aktie von British American Tobacco ADR legt an den Börsen an. Der aktuelle Kurs liegt bei 41,76 USD, was einem Anstieg von 0,37 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Anleger richten den Blick nun auf die Quartalszahlen, die am 13. Februar veröffentlicht werden sollen.

Weiterlesen »