British Expeditionary Force (BEF) Surrounded by German Panzer, Evacuation Plan Revealed

The British Expeditionary Force (BEF) is surrounded by German Panzer and facing a critical situation. The BEF's commander, General Alan Brooke, expresses concern for the fate of the force. The evacuation plan, 'Operation Dynamo', is revealed, with the BEF preparing to evacuate through Dunkirk.

Das zur Hilfe eilende britische Expeditionskorps (BEF) wird von deutschen Panzerverbänden an der Kanalküste eingekesselt. Obwohl die Alliierten nach dem Überfall auf Polen auch einen Angriff Hitlers im Westen erwarten, werden sie am 10.

Mai 1940 vom schnellen deutschen Vorstoß durch die Ardennen überrascht. Bereits drei Tage später durchbrechen Panzer die Front bei Sedan und zwingen die Franzosen zum Rückzug. Während das zur Unterstützung entsandte BEF an der Schelde in Stellung geht, erreichen Verbände der Wehrmacht in ihrem Rücken bei Abbeville den Ärmelkanal. Damit ist der Weg Richtung Süden versperrt.

Eine Million alliierte Soldaten sitzt nördlich der Somme in der Falle. Am 23. Mai schreibt der britische Korpskommandeur General Alan Brooke in sein Tagebuch: 'Nur ein Wunder kann das britische Expeditionskorps jetzt noch retten. Das Ende kann nicht mehr fern sein!

' In London sorgt die Nachricht für Alarmstimmung. Zwar hat die Regierung verhältnismäßig wenig Truppen nach Frankreich geschickt, dafür aber die besten Feldeinheiten ihres Berufsheeres. Ohne sie wäre das Königreich kaum in der Lage, den Kampf gegen das NS-Regime fortzuführen. In Abstimmung mit dem Kriegskabinett beschließt der Kommandeur des BEF, zu retten, was noch zu retten ist.

Ohne die französischen Verbündeten zu informieren, bereitet Gort heimlich den Rückzug seiner Truppen vor. Für die Einschiffung der Truppen wird Dünkirchen ausgewählt, dessen Hafen noch nicht in deutscher Hand ist. Während in Dover die Royal Navy Pläne für die Evakuierung unter dem Decknamen 'Operation Dynamo' ausarbeitet, geschieht etwas Unerwartetes. Rund 18 Kilometer vor Dünkirchen machen die deutschen Divisionen am 23.

Mai auf Befehl von Generaloberst Günther von Kluge halt. Für ihren schnellen Vormarsch hat die Wehrmacht in den vergangenen Tagen einen hohen Preis bezahlt. Während die Oberste Heeresleitung protestiert, bestätigt Adolf Hitler am folgenden Tag den Halte-Befehl. Der Diktator will seine motorisierten Kräfte für eine neue Offensive über die Somme und die Aisne schonen.

Während die Panzerverbände auf die nachrückende Infanterie warten, versichert Generalfeldmarschall Hermann Göring, dass die Luftwaffe mit den Eingeschlossenen schon alleine fertig werde. Der deutsche Halt gibt den Briten eine dringend benötigte Atempause, um eine neue Verteidigungslinie rund um Dünkirchen zu organisieren. Während der Großteil des BEF sich auf den Weg zu den Stränden macht, warten die Deutschen zwei Tage später ihre Offensive wieder auf. Dabei verüben deutsche Truppen auch Kriegsverbrechen.

Am 27. Mai massakrieren Soldaten der SS-Division Totenkopf 97 Überlebende eines britischen Regiments, die sich ergeben haben. Am selben Tag töten deutsche Infanteristen 86 Zivilisten im Dorf Vinkt. Einen Tag später ermorden SS-Soldaten bei Wormhout 90 britische Kriegsgefangene.

In Dünkirchen wartet das Groß des Expeditionskorps auf die Einschiffung. Aus der brennenden Stadt, die permanent von deutschen Bombern angegriffen wird, steigen Rauchsäulen auf. Alle Straßen sind übersät mit liegengebliebenen Armeefahrzeugen. An den Stränden bilden die Soldaten lange Reihen.

Immer, wenn die deutschen Bomber herandröhnen, rennen die Männer auseinander. Viele fluchen auf die Royal Air Force wegen der aus ihrer Sicht ausbleibenden Unterstützung. Dabei tun die britischen Jagdflieger ihr Bestes, um die Bombergeschwader bereits im Hinterland abzufangen. Mittlerweile hat Gort die Franzosen über die Evakuierungspläne in Kenntnis gesetzt, was die vorhandenen Spannungen zwischen Paris und London weiter verstärkt.

Churchill besteht darauf, dass man auch so viele Franzosen wie möglich retten sollte. Am ersten Tag der 'Operation Dynamo' dauert es sechs Stunden, bis knapp 10.000 Soldaten eingeschifft sind. In diesem Tempo ist die Rettung von mehr als einer Viertelmillion Männern eine unmögliche Aufgabe. Um das Unternehmen zu beschleunigen, fordert die britische Admiralität weitere Schiffe an.

Nach einem Aufruf der BBC tritt sie auch in Kontakt mit privaten Besitzern kleinerer Jachten, Fischkutter und Kabinenkreuzer. Insgesamt über 600 solcher kleineren Wasserfahrzeuge verstärken am Ende die Flotte der Royal Navy





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