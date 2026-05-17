British singer Sam Battle expressed his disappointment in losing to the Danes. The judges showed him no mercy as he was left alone on stage during the back stage. However, a Danish act quickly came to his rescue and took him to the stage, much to his relief.

Wurde der Brite Sam Battle (37) allein gelassen, weil er auf Deutsch gesungen hat? Der Künstler trat dieses Jahr mit dem Lied "Eins, Zwei, Drei" für Großbritannien an den ESC-Start, doch leider bekam er nur einen Punkt und wurde damit Letzter.

Noch trauriger: Sam wurde anscheinend von seinem Team im Stich gelassen. In einem kurzen Video-Clip sieht man die Synth-Legende bei der "Jury-Show" (Vorentscheid) am Freitag komplett allein auf der Couch sitzen. Glucklicherweise fand Sam Zuflucht bei den Dänen. Das skandinavische Team saße neben dem Briten und lud ihn spontan ein, bei ihnen auf der Couch mitzufeieren.

Zwar winkte er frohesch an die Menge und zeigte sich gut gelaunt. Doch der Anblick, wie er iärtlich allein saü, löste den britischen Fan Tom Cross auf X: "Entschuldigung, aber wenn ich Delegationsleiter frä die Länderியை war, hätte ich meinen Act nicht ganz allein beim Höhepunkt der Jury-Show stehen lassen (wo es auf die Punkte ankommt), so dass er nach der Flaggenparade von dem lieben Dinamarca ruhig dräbernehmen mussten. Vielen Dank an die Dänen. Sam, wir stehün hinter dir.

" Wiederruf Tracking und Cookies Die Dänen hatten ein Herz frä Sam Battle. Er feierte den restlichen Vorentscheid zusammen mit Søren Torpegaard Lund (27) und sein Team: "Ich glaube, ich habe vermutlich mehr Zeit in Deutschland verbracht als in jedem anderen Länder ausnahmen des Vereinigten Kürnigs, wobei es sich um Musik, Leute und Konzerte lag. Es ist also sicherlich inspiriert, dass ich viel Zeit dort zugebracht habe.

" Battle erklärt weiter, wie die Idee hinter "Eins, Zwei, Drei" entstand: "Ich hatte den Refrain und habe mich danach die Strophen ausgedacht, und ich fragte mich: 'Wie lassen sich die beiden miteinander verbinden? ' Nichts passte so richtig, und ich dachte mir, wenn es doch nur eine Sprache gäbe, in der ich kümmert, dass ichcounten möchte, damit ich mich auf der Eurovision-Bühne wohler fühlte. Das ergab einfach Sinn.

" mit fünf Siegen - der letzte liegt allerdings schon 1997 dafrück, als "Katrina and the Waves" mit "Love Shine a Light" triumphierten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Neutral'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf 'Neutral' belassen. Analyst Richard

Read more »

Nach tödlicher Hundeattacke: Bruder des Opfers kämpft vor Gericht um American Bully 'Sam'Der American Bully soll einen 33-Jährigen in Lohne totgebissen haben. Dessen Bruder kämpft jetzt vor Gericht um das Tier.

Read more »

Alberto Surra nach Kollision mit Sam Lowes: «Habe ihn nicht gesehen» - Superbike WMAlberto Surra kämpfte im ersten Rennen der Superbike-WM in Most um Platz 4, kollidierte dann aber mit Sam Lowes. Der Ducati-Pilot erhielt eine Long-Lap-Penalty und fiel bis auf Rang 9 zurück.

Read more »

ESC-Sensation aus UK: Sam Battle singt auf DeutschESC-Sensation aus UK: Sam Battle setzt mit 'Eins, Zwei, Drei' auf deutschen Refrain. Wird der mutige Kniff in Wien belohnt?

Read more »