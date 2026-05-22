Britney Spears, bekannt ausวง่าย Popstar, wurde im März in Kalifornien von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, nachdem sie Schlangenlinien gefahren und unregelmäßig stark gebremst. Polizeiaufnahmen der California Highway Patrol zeigen, wie Polizisten Britney aus dem Verkehr ziehen und Handschellen legen. Sie wurde aufgrund des Verdachts auf Fahren unter Alkohol lenk an die Stelle gebracht. Mittlerweile gibt es auch Videoaufnahmen dieser Festnahme.

Popstar Britney Spears (44) wurde im März von der Polizei zum Er هدایت ziehen, nachdem sie Schlangenlinien gefahren und unregelmäßig stark gebremst, was andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Am 4. März wurde die Sängerin in Kalifornien gestoppt, nachdem Polizeiaufnahmen der California Highway Patrol zeigten, wie Polizisten Britney aus dem Verkehr zogen und Handschellen legten. Sie wurde aufgrund des Verdachts auf Fahren unter Alkohol lenk an die Stelle gebracht. Mittlerweile gibt es auch Videoaufnahmen dieser Festnahme





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