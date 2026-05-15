Britney Spears bizarre Restaurantbesuch in Los Angeles

Britney Spears, bekannt aus ihrer Karriere als Sängerin, zeigte sich am Mittwochabend in der "Blue Dog Tavern" in Sherman Oaks, Kalifornien. Sie zeigte sich seltsam und lautstark, aber auch mit einem Messer im Spiel. Einige Gäste befürchteten, dass sie jemanden verletzen könnte.

Was ist nur los mit Britney Spears (44)? Die Sängerin legte bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles offenbar einen bizarren Auftritt hin, über den die Gäste noch lange sprachen.

Britney habe "ihre Stimme erhoben, geschrien und zeitweise sogar gebellt", berichten US-Medien. Und dann soll sogar ein Messer im Spiel gewesen sein! Britney Spears am Mittwochabend in der "Blue Dog Tavern" in Sherman Oaks, Kalifornien. Dort soll sie sich sehr seltsam verhalten habengesetzt haben.

Doch die Stimmung kippte offenbar schnell. Zeugen beschreiben die Situation als "chaotisch" und "irgendwie traurig". Viele hätten zunächst gar nicht erkannt, dass es sich um den Weltstar handelte. Schräg: Britney Spears soll nicht nur herumgebrüllt haben, sondern auch mit einem Messer durch das Restaurant gelaufen sein!

Einige Gäste befürchteten demnach, sie könne versehentlich jemanden verletzen. Britney Spears zeigt sich auf Instagram regelmäßig mit skurrilen Tanz-Videos, hat hier im Jahr 2023 dabei zwei Messer am HalsAuch beim Essen soll sich Britney seltsam benommen haben. Sie hatte einen Burger mit Pommes bestellt, heißt es. Gegessen habe sie allerdings kaum etwas.

Stattdessen habe sie nur ein wenig an ihren Pommes herumgeknabbert und ihren Begleiter gefüttert. Auf dem Tisch sollen anschließend Essensreste, zerknüllte Speisekarten und ein Getränk zurückgeblieben sein. Der Bereich unter ihrem Tisch habe ausgesehen, "als wäre ein Kleinkind dort gewesen", erklärte ein Gast gegenüber "TMZ". Nach dem Restaurantbesuch wurde Britney von ihrem Sicherheitsteam nach Hause gebracht





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