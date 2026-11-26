Britney Spears: Nach jahrelagem Streit – Sie feiert Thanksgiving mit ihrer Familie
Star-News des Tages im GALA-Ticker: Britney Spears versöhnt sich zu Thanksgiving mit ihrer Familie +++ Körper von Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler war 'auf Sterben eingestellt' +++ Der Nachwuchs von Stefanie Kloß ist 'der Band-Boss'.
Die Star-News des Tages im GALA-Ticker: Britney Spears versöhnt sich zu Thanksgiving mit ihrer Familie +++ Körper von Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler war"auf Sterben eingestellt" +++ Der Nachwuchs von Stefanie Kloß ist"der Band-Boss".
Britney Spears , 44. Jahrelang herrschte zwischen der Sängerin und ihrer Familie Eiszeit. Öffentliche Vorwürfe, verletzte Gefühle und der jahrelange Vormundschaftsstreit hatten tiefe Gräben hinterlassen. Doch ausgerechnet zu Thanksgiving könnte es nun zu einer überraschenden Annäherung kommen.
Wie "Page Six" berichtet, ist die Sängerin in ihre Heimatstadt Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana gereist, um das Familienfest mit ihren Liebsten zu verbringen. Mit dabei sollen ihre Eltern Jamie und Lynne Spears, SchwesterOffenbar ging die Annäherung von Britney selbst aus. Am 21. November veröffentlichte sie auf Instagram eine inzwischen gelöschte Entschuldigung.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at gala
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten