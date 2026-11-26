Star-News des Tages im GALA-Ticker: Britney Spears versöhnt sich zu Thanksgiving mit ihrer Familie +++ Körper von Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler war 'auf Sterben eingestellt' +++ Der Nachwuchs von Stefanie Kloß ist 'der Band-Boss'.

Die Star-News des Tages im GALA-Ticker: Britney Spears versöhnt sich zu Thanksgiving mit ihrer Familie +++ Körper von Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler war"auf Sterben eingestellt" +++ Der Nachwuchs von Stefanie Kloß ist"der Band-Boss".

Britney Spears , 44. Jahrelang herrschte zwischen der Sängerin und ihrer Familie Eiszeit. Öffentliche Vorwürfe, verletzte Gefühle und der jahrelange Vormundschaftsstreit hatten tiefe Gräben hinterlassen. Doch ausgerechnet zu Thanksgiving könnte es nun zu einer überraschenden Annäherung kommen.

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Wie "Page Six" berichtet, ist die Sängerin in ihre Heimatstadt Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana gereist, um das Familienfest mit ihren Liebsten zu verbringen. Mit dabei sollen ihre Eltern Jamie und Lynne Spears, SchwesterOffenbar ging die Annäherung von Britney selbst aus. Am 21. November veröffentlichte sie auf Instagram eine inzwischen gelöschte Entschuldigung.