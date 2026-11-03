Britney Spears wirft Schwester und Ex-Mann Demütigung vor

Britney Spears macht schwere Vorwürfe gegen Jamie Lynn Spears und Kevin Federline. Sie beschreibt sich als Sklavin ihrer Familie und enthüllt Details aus der Vormundschaftszeit.

Die Pop-Ikone Britney Spears hat eine neue Welle öffentlicher Konfrontation mit ihrer Familie ausgelöst. Nach dem Ende der 13-jährigen Vormundschaft teilt die 44-Jährige weiterhin kritische Informationen über ihre privaten Angelegenheiten mit der Öffentlichkeit. Der jüngste Schritt richtet sich diesmal direkt an ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears und ihren Ex-Mann Kevin Federline. Die Sängerin erhebt schwere Vorwürfe der Demütigung und kontrollierenden Verhaltensweisen, die sie während des Zusammenlebens mit ihren Verwandten erfahren haben will.

Allegierte Demütigungen durch die Familie

Britney Spears behauptet konkret, ihre Schwester Jamie Lynn Spears habe ihr den Zugang zu ihrer eigenen Nichte Ivey verweigert. Spears erklärt, Jamie Lynn habe ihr nicht erlaubt, das damals vierjährige Kind auch nur ein einziges Mal auf den Arm zu nehmen. Dieser Vorfall habe sich ereignet, als die Sängerin während der Corona-Pandemie zu Besuch nach Louisiana reiste. Sie beschreibt die Situation als willkürliche und herablassende Handlung, die ihre Rolle als Tante und Mutterfigur komplett ignorierte. Diese Ereignisse stehen im drastischen Kontrast zu früheren Berichten über die enge Bindung zwischen den Schwestern.

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Auch ihr Ex-Mann Kevin Federline ist von den Anschuldigungen betroffen. Spears wirft ihm vor, sie in seiner Obhut extrem kontrolliert zu haben. Nach ihren Angaben habe er sie nicht einmal die Toilette benutzen lassen, als sie die gemeinsamen Söhne Sean Preston und Jayden James bei ihm abholte. Die beiden Kinder sind heute 21 bzw. 20 Jahre alt. Diese detaillierten Beschreibungen der häuslichen Dynamik werden als Teil einer größeren Abrechnung über die letzten Jahre interpretiert, in denen sich das Verhältnis zwischen den Parteien deutlich verschlechtert hat.

Das Gefühl der Sklaverei und der offene Bruch

Die Vorwürfe eskalieren noch weiter, als Britney Spears ihr Gesamtgefühl in dieser Zeit beschreibt. Sie gibt an, dass sie und ihre Familie ihr das Gefühl gaben, eine Sklavin zu sein. Spears betont, dass all diese geheimen Dinge hinter ihrem Rücken abgelaufen sind. Sie stellt klar, dass alles, was sie in diesem Zeitraum getan habe, darin bestand, für ihren Vater zu arbeiten. Diese Aussage unterstreicht ihren Fokus auf die Unterdrückung ihrer Autonomie und ihre Rolle als bloßes Arbeitsmittel innerhalb der Familientradition.

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Bislang scheint der Bruch unheilbar. Die Sängerin äußert ihre bittere Ansage, dass sie sich eine neue Familie suchen wird. Als visuelle Untermalung ihrer Botschaft veröffentlichte sie eine Szene aus dem Film "Uptown Girls" aus dem Jahr 2003. In der gezeigten Sequenz gibt die Figur von Dakota Fanning den Mittelfinger. Dies wird als klare und aggressive Botschaft an ihre ursprüngliche Familie interpretiert. Die Wahl dieses Filmmoments unterstreicht die Entschlossenheit, sich von den vergangenen Erwartungen und Zwängen zu lösen.

Reaktion aus dem Umfeld der Schwester

Weder Kevin Federline noch Jamie Lynn Spears haben sich bislang persönlich zu den spezifischen Vorwürfen geäußert. Die erste öffentliche Dementierung kommt jedoch aus dem direkten Umfeld von Jamie Lynn Spears. Ein Insider verrät, dass die Schauspielerin sich "nicht wirklich Sorgen um den Beitrag machen" würde. Die Begründung lautet, dass die Vorwürfe inhaltlich nicht stimmten. Der Insider bestreitet die Behauptung, Jamie Lynn habe den Kontakt zur Enkeltochter blockiert.

Stattdessen berichtet die Quelle aus dem Umfeld der Familie Spears, dass Britney Spears Ivey sehr wohl im Arm gehalten habe. Das Kind liebe seine berühmte Tante nach wie vor. Diese widersprüchlichen Berichte verdeutlichen die komplexe Realität hinter den Kulissen. Während Britney Spears sich als Opfer einer systematischen Demütigung darstellt, bestreitet ihre Umgebung, dass solche Handlungen den Charakter der Beziehungen geprägt haben. Die Situation bleibt weiterhin angespannt, da keine der Seiten eine öffentliche Versöhnung anbietet.