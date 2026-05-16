Der britische Ex-Minister Wes Streeting kündigte an, Premierminister Keir Starmer zu stürzen und als möglicher Nachfolger im Amt zu kandidieren.

Das Briten-Beben geht weiter. Gerade erst als Gesundheitsminister zurückgetreten, will Wes Streeting (43) nun Premierminister Keir Starmer (63) stürzen. Seine Ankündigung vor Reportern in London zeigte, dass der Labour-Politiker als möglicher Nachfolger des angeschlagenen Regierungschefs kandidieren wird.

"Wir brauchen einen echten Wettkampf mit den besten Kandidaten, und ich werde antreten", sagte Streeting. Und: Der Ex-Minister will Großbritannien zurück in die EU bringen! Schon direkt nach dem Rücktritt des wichtigen Ministers aus der Regierung von Starmer war in London über einen offenen Machtkampf in der Labour-Partei spekuliert worden. Der Rücktritt galt als Auftakt für eine und als Versuch, sich für den Parteivorsitz in Stellung zu bringen – so kam es dann auch.

Mit dem Posten des Parteichefs ist in Großbritannien auch das Amt des Premierministers verbunden. Im Falle einer Niederlage müsste Starmer das Amt abgeben. Mit dem „Independent“ berichtet, bezeichnete Streeting bei seiner ersten Ansprache nach seinem Rücktritt als Minister den Austritt aus der EU als "katastrophalen Fehler" und forderte eine neue "besondere Beziehung" zur Union. Groβbritanniens Zukunft liege in Europa, "und eines Tages in der Europäischen Union".

Man müsse zusammenarbeiten, um Wirtschaft und Handel wieder aufzubauen, die Verteidigung zu verbessern und gegen die "America first"-Politik von US-Präsident Donald Trump (79) bestehen zu können





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