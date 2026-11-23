Jax Taylor macht seine Krebsdiagnose öffentlich. Doch von Brittany Cartwright bleibt ein sichtbares Zeichen der Unterstützung aus.

geäußert. Der Realitystar hatte Mitte November bekannt gemacht, dass bei ihm ein Tumor an der linken Niere entdeckt worden war, der sich nach weiteren Untersuchungen als bösartig herausgestellt hatte.

Am 18. November musste er sich einer fünfstündigen Operation unterziehen, bei der die Geschwulst entfernt wurde. Eine öffentliche Stellungnahme vonAnwalt berichtet, hatte er seine Noch-Ehefrau bereits vor seiner Operation über die Diagnose informiert und sie gebeten, die Nachricht zunächst für sich zu behalten.habe sich daran gehalten und ihm außerdem ermöglicht, ihren gemeinsamen Sohn Cruz vor dem Eingriff noch kurz zu sehen. Das frühere Paar befindet sich weiterhin mitten in der Scheidung.

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Die gesundheitliche Krise fällt damit in eine ohnehin schwierige Zeit für die beiden.teilte er auch Einzelheiten über den Tumor an seiner Niere und die geplante Operation mit. Dabei beschrieb der Realitystar den medizinischen Eingriff ausführlich und veröffentlichte sogar ein Foto des entfernten Tumors.hält sich mit öffentlichen Äußerungen zu seinem Gesundheitszustand hingegen zurück. Bislang äußerte sie sich nicht ausführlich zu seiner Diagnose oder der Operation.

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Die unterschiedliche Art, wie beide die Situation öffentlich behandeln, fällt auch vor dem Hintergrund ihrer laufenden Scheidung auf.waren viele Jahre ein Paar und wurden vor allem durch ihre gemeinsame Teilnahme an der Bravo-Realityshow "Vanderpump Rules" einem größeren Publikum bekannt. Die Zuschauer konnten ihre Beziehung dort mit all ihren Höhen und Tiefen verfolgen.fallen derzeit zwei einschneidende Ereignisse zusammen: Neben der Bewältigung seiner Krebserkrankung und den Folgen der Operation muss er sich auch mit dem Ende seiner Ehe auseinandersetzen.

Brittany Cartwright schweigt öffentlich zu Jax' Krebsdiagnose: Wie bewertet ihr ihre Zurückhaltung?