Brittany Mahomes nutzt Instagram nach der 10:13 Niederlage gegen die Buffalo Bills, um sich scharf über Schiedsrichter-Entscheidungen zu beschweren. Die Ehefrau von Patrick Mahomes ist wütend.

Brittany Mahomes nutzte ihre sozialen Medien, um ihre enorme Enttäuschung über die spielerische und schiedsrichterische Leistung in einem entscheidenden NFL-Spiel auszudrücken. Die 31-jährige Ehefrau des NFL-Stars Patrick Mahomes reagierte mit scharfer Kritik auf das Twitter-Konto Instagram, nachdem ihr Ehemann in seiner Heimatstadt eine knappe Niederlage hinnehmen musste. Der Anstoß für diese explosive Reaktion war die klare und detaillierte Aufschlüsselung eines strittigen Spielzugs in der vierten Viertelminute.

Direkter Auslöser der Social-Media-Reaktion

Der unmittelbare Auslöser für diese emotionale Explosion war eine spezifische Szene kurz vor dem Ende des vierten Viertels des Spiels zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills. In dieser Situation warf der Quarterback Patrick Mahomes einen Pass auf seinen Receiver Rashee Rice, welcher als potenziell entscheidend für das Spielergebnis galt. Die Schiedsrichter werteten den Fang jedoch nach einer Überprüfung des Videobeweises als ungültig und strichen den sogenannten Touchdown.

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Diese Entscheidung wertet Brittany Mahomes als grundlegend falsch und einen fundamentalen Fehler der Spielleitung. Sie bezweifelt in ihrer Story öffentlich die Integrität der Regeln und stellt die Kompetenz der Offiziellen direkt in Frage. Für sie ist dieser Moment der Höhepunkt einer Serie von ungerechten Entscheidungen, die das Spiel zu Ungunsten der Chiefs beeinflusst haben sollen.

Scharfe Worte gegen Kritiker und Schiedsrichter

In ihrer Instagram-Story begann Brittany Mahomes ihre Reaktion mit einem lauten Lachen, das eindeutig Sarkasmus verriet, gefolgt von der Aussage, dass das Ergebnis des Spiels eigentlich nur als Witz gelten könne. Sie führte weiter aus, dass es frustrierend sei, nicht einmal mehr Football spielen zu können, ohne dass die eigene Mannschaft von der Gegenseite und dem Publikum Pfeifkonzerte empfangen muss. Ihr Unmut richtete sich somit nicht nur gegen das Scoreboard, sondern auch gegen die Atmosphäre im Stadion.

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Zudem zweifelte sie explizit die Definition eines legalen Fanges an und äußerte den Verdacht, dass die Regeln derzeit willkürlich oder zu Gunsten der Verteidigung ausgelegt würden. Sie wollte damit deutlich machen, dass die aktuelle Situation nicht mehr dem Standard entspricht, den sie und ihre Fans von einer professionellen Liga erwarten. Dieser Punkt diente ihr als Hauptargument für die ungerechte Behandlung ihres Teams.

Unterstützung durch Fans und Community

Um ihre Position zu untermauern, teilte Brittany Mahomes in ihren Storys direkte Reaktionen von Unterstützern, die ihre Sichtweise teilten. Ein Nutzer bezeichnete die Schiedsrichter-Entscheidung als die schlimmste Fehlentscheidung, die jemals in der Geschichte der Liga passiert sei. Diese Zitate dienten ihr als Beleg dafür, dass ihr Eindruck einer einseitigen Behandlung nicht isoliert war, sondern eine breitere共鸣 in der Fangemeinde fand.

Ein weiterer Commentar, den sie teilt, greift die Theorie einer Spielmanipulation auf und kritisiert gleichzeitig diejenigen, die daran glauben. Der Nutzer argumentiert, dass nur Personen mit sehr geringem IQ die These unterstützen würden, dass die Spiele für die Chiefs manipuliert werden könnten. Dies zeigt die Polarisierung innerhalb der Community und den hohen emotionalen Einsatz der Fans im Kontext dieses verlorenen Spiels.

Das unmittelbare Ergebnis der Partie

Das Spiel am Thanksgiving-Abend endete am Ende mit einer bitteren Niederlage für das Heimteam mit einem Score von 10 zu 13 Punkten. Diese knappe Differenz von drei Punkten macht die verpasste Chance umso schwerwiegender, besonders da das Spiel traditionell in der Heimat des Teams stattfindet. Die Chiefs verloren damit eine wichtige Partie in der regular season unter sehr unglücklichen Umständen aus Sicht der Familie Mahomes.

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Die Reaktion von Brittany Mahomes zeigt, wie stark die persönlichen Beziehungen und die soziale Medien Präsenz in der modernen NFL mit den sportlichen Ereignissen verwoben sind. Während die Spieler auf dem Feld kämpfen, nutzen Ehepartner und nahe Angehörige ihre Plattformen, um öffentlich Stellung zu beziehen und ihre Frustrationen zu kanalisieren. Dieses Verhalten prägt zunehmend das öffentliche Bild der Liga und ihrer Stars.