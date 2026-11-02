Brittany Mahomes kritisiert Schiedsrichter nach Chiefs-Niederlage

Brittany Mahomes kritisiert scharf die Schiedsrichter nach der Niederlage der Kansas City Chiefs. Fans reagieren entsetzt auf ihre Aussagen im Internet.

Es lief die allerletzte Sekunde im dramatischen NFL-Krimi zwischen den Kansas City Chiefs und den Denver Broncos. Der Stand betrug 24 zu 28. Der Star der Chiefs, Rashee Rice, im Alter von 26 Jahren, fing den Ball. Er rannte direkt in die Endzone. Es sah aus wie ein Touchdown und damit der vermeintliche Sieg in letzter Sekunde. Doch dann folgte der Schock für die Fans. Die Schiedsrichter pfeifen die Aktion zurück. Der Grund war ein Fehlstart von Offensive Tackle Jaylon Moore. Er ist 28 Jahre alt. Das Spiel war damit aus. Die Chiefs haben verloren.

Emotionale Reaktion von Brittany Mahomes

Während die Spieler enttäuscht vom Platz schleichen, kochten bei einer Person die Emotionen komplett über. Es handelte sich um Brittany Mahomes. Sie ist 31 Jahre alt und die Ehefrau des Superstar-Quarterbacks Patrick Mahomes. Auch er ist 31 Jahre alt. Auf Instagram ließ Brittany ihrem Frust freien Lauf. Sie schoss scharf gegen die Unparteiischen. In ihrer Story wetterte sie gegen die Entscheidung.

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Ihre Worte waren deutlich und direkt. Sie sagte, man könne ihr nicht erzählen, dass man so etwas bei einem spielentscheidenden Touchdown pfeife. Sie fügte hinzu, dass sie aber klar wisse, warum es passiert war. Der Grund sei, dass sie die Chiefs seien. Sie nannte es den schwächsten Call, den sie je gesehen habe. Sie betonte, man könne ihr nichts anderes erzählen.

Scharfe Kritik aus der Fangemeinde

Diese deutlichen Worte sorgten sofort für mächtigen Wirbel im Netz. Statt Mitleid erntete die Spielerfrau jetzt heftigen Gegenwind von den Football-Fans. Der Grund für den Ärger der Fans ist vielschichtig. Viele halten sie für eine schlechte Verliererin. Besonders bei gegnerischen Fans ist das Team aus Kansas City seit Jahren als Schiri-Liebling bekannt. Es profitierte schon oft in engen Situationen vom Glück und von den Unparteiischen.

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In den sozialen Netzwerken fliegen Brittany nun die Vorwürfe um die Ohren. Viele Nutzer sticheln, dass ausgerechnet eine Chiefs-Anhängerin sich über die Schiedsrichter beschwert. Der Tenor der gesamten Community ist dabei eindeutig. Die Chiefs haben das Spiel nicht wegen der Referees verloren. Sie hätten im letzten Viertel eine 11-Punkte-Führung leichtfertig verspielt.

Hintergrund der umstrittenen Szene

Zum einen zeigt die Zeitlupe der Aktion recht eindeutig, dass der Fehlstart der Chiefs-Offense korrekt gepfiffen wurde. Jaylon Moore hatte den Ball nicht sauber im Spiel. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Regeln. Zum anderen ist die Stimmung im Netz angespannt. Die Fans reagieren empfindlich auf jede Kritik an der eigenen Mannschaft, besonders wenn sie von außen kommt.

Brittany Mahomes hatte zuvor keine Hemmungen, ihre Wut öffentlich zu äußern. Ihre Story auf Instagram war direkt nach dem Spiel zu sehen. Die Reaktion der Community war jedoch nicht unterstützend. Viele sahen in ihren Worten Arroganz. Die Niederlage gegen die Denver Broncos wiegt schwer. Die emotionale Reaktion von Brittany Mahotes hat die Diskussion noch weiter angeheizt. Sie gilt nun als Symbol für die Enttäuschung, aber auch für den Zorn, die in der Fangemeinde herrscht. Die Kritiker verweisen immer wieder auf die verspielte Führung von 11 Punkten. Dies sei der eigentliche Grund für die Niederlage, nicht die Schiedsrichterentscheidung in der letzten Sekunde.