Brittany Mahomes äußert scharfe Kritik an der NFL nach der 10:13-Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills und einem umstrittenen Referee-Entscheid.

Die Ehefrau von NFL -Star Quarterback Patrick Mahomes, Brittany Mahomes, hat nach der Partie gegen die Buffalo Bills massiv die Schiedsrichter der National Football League kritisiert. Die Kansas City Chiefs unterlagen am Sonntag mit 10:13, wobei eine umstrittene Entscheidung im Nachhinein die Stimmung in den Lagern der Fans und der Fraktion prägte. Brittany Mahomes nutzte ihre Instagram-Story, um ihren Unmut über die Leitung des Spiels öffentlich auszudrücken und sprach von einem Witz.

Kontroverse um Rücknahme von Rashee Rice Catch

Der Auslöser für die öffentliche Kritik war eine Szene in der Schlussoffensive der Chiefs, bei der dem Wide Receiver Rashee Rice ein erfolgreicher Fängerzug abgesprochen wurde. Die Chiefs standen kurz vor Ende des Spiels und brauchten Punkte, um auszugleichen oder zu gewinnen. In einer entscheidenden Situation fand Mahomes Rice, der den Ball in der Endzone auffing. Die Schiedsrichter vor Ort werteten dies zunächst als gültigen Catch, doch die Videozentrale in New York nahm die Entscheidung später zurück. Grund hierfür war, dass der Ball nach Ansicht der Analysten den Boden berührt habe, bevor die Kontrolle gesichert war.

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Brittany Mahomes kommentierte das Geschehen in ihrer Story mit den Worten: WAS FÜR EIN WITZ. Sie fügte hinzu, dass man kaum noch Football spielen könne, ohne gegen die eigene Mannschaft gepfiffen zu werden. Sie bezweifelte danach das Verständnis der Regeln bezüglich eines gültigen Fanges und äußerte den Wunsch, von weiteren Kritikern nichts mehr hören zu wollen. Sie teilte zudem Beiträge von Fans, die sich ähnlich über die Leistungen der Offiziellen äußerten.

Patrick Mahomes überfordert von Regelinterpretation

Quarterback Patrick Mahomes zeigte sich in Interviews ebenfalls verwirrt über die Vorgehensweise der Schiedsrichter und die daraus resultierende Regelinterpretation. Er erklärte, dass ihm zunächst mitgeteilt wurde, man überprüfe nur die Position des Balles, nicht jedoch die Definition des Fanges selbst. Mahomes war sich nach dem Wurf sicher, dass Rice die Hände unter Kontrolle gehabt habe und der Ball sicher war. Er betonte, dass es sich aus seiner Perspektive und der der Spieler um eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung handelte, da Rice die Kontrolle über den Ball gehabt habe.

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Rashee Rice selbst bestätigte die Verwirrung der Offensive. Der Wide Receiver sagte, er sei absolut sicher gewesen, dass ihm die Reception gelungen sei. Die Szene geschah beim Stand von 10:10 mit noch zwei Minuten Spielzeit. Die Chiefs hatten zuvor zwei Fehlversuche hinter sich und standen bei drittem Versuch und zehn Yards Distanz. Mahomes fand Rice für elf Yards, was theoretisch einen First Down bedeutet hätte, doch die Rücknahme des Spiels durch die Videozentrale änderte dies.

Offizielle Begründung der NFL

Der Vizepräsident der NFL, Mark Butterworth, versuchte, die umstrittene Entscheidung zu erklären und zu verteidigen. Er begründete die Rücknahme damit, dass sich die Hand von Rice am Ball bewegt habe und er dadurch die Kontrolle über das Spielgerät verloren habe. Für eine Rücknahme eines erfolgreichen Fanges gilt in der NFL strikte, dass der Spieler den Boden mit beiden Füßen oder einem Körperteil berühren muss, während er den Ball festhält und eine Footballbewegung ausführt. Die Videoanalysten kamen zu dem Schluss, dass Rice diese Kriterien nicht vollständig erfüllte.

Unabhängig von der moralischen oder emotionalen Bewertung der Entscheidung war der immediate Einfluss auf den Spielausgang statistisch begrenzt. Selbst wenn der First Down zugesprochen worden wäre, hätten die Chiefs noch etwa die Hälfte des Spielfeldes überbrücken müssen, um in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Dies wurde zusätzlich durch die Leistungen von Kicker Harrison Butker erschwert, der nur eines von zwei Field Goals traf. Ein Versuch aus 26 Yards ging ein, während ein Schuss aus 46 Yards verfehlt wurde.

Verlust von Raumgewinn und Sieg der Bills

Die Konsequenz der umstrittenen Abweisung war ein massiver Verlust an Raumgewinn und Zeit. Nach dem Review mussten die Chiefs aus der eigenen Endzone punten, ohne einen nennenswerten Vorsprung zu erarbeiten. Dies gab den Buffalo Bills die Möglichkeit, die Offensive zu starten und den Druck zu erhöhen. Beide Teams punteten nach der kritischen Phase ohne nennenswerten Raumgewinn, was das Spiel bis zum Ende offen hielt.

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In der Schlussphase traf der Bills-Kicker Tyler Bass vier Sekunden vor dem Abpfiff aus einer Distanz von 57 Yards. Dieses Field Goal sicherte den 13:10-Sieg für Buffalo. Die Niederlage der Chiefs und die damit verbundene Kontroverse um die Schiedsrichterleistung haben die Debatte um die Fairness und Transparenz der NFL-Regelinterpretation erneut angeheizt, wobei die Familie Mahomes mit ihrer offenen Kritik eine besondere öffentliche Plattform nutzte.