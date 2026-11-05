Brixton Metals erzielt 97,3% Kupfer-Rückgewinnung am Thorn-Projekt

Brixton Metals bestätigt herausragende metallurgische Ergebnisse am Thorn-Projekt mit 97,3% Kupfer und 96,9% Gold. Erste Ressourcenschätzung folgt im Q1 2027.

Brixton Metals hat bedeutende Fortschritte bei der Aufbereitung der Erze aus dem Camp-Creek-System im Nordwesten von British Columbia erzielt. Das Bergbauunternehmen meldet für sein Thorn-Projekt extrem hohe Rückgewinnungsraten, die auf eine hervorragende Wirtschaftlichkeit hindeuten. Konkuent wurden bei konventionellen metallurgischen Verfahren bis zu 97,3 Prozent Kupfer und bis zu 96,9 Prozent Gold extrahiert. Diese Daten bilden die Grundlage für die geplante offizielle Mineralressourcenschätzung, die im ersten Quartal 2027 veröffentlicht werden soll.

Metallurgische Testergebnisse und Verfahren

Brixton Metals hat das unabhängige Fachlabor SGS Canada beauftragt, umfangreiche Analysen an Bohrkernmaterial durchzuführen. Für diese Testreihen wurden rund 138 Kilogramm Material aus elf strategisch ausgewählten Bohrungen untersucht. Ziel war es, die metallurgische Variabilität der Lagerstätte präzise zu kartieren und zu verstehen, wie sich die Erze in großen Mengen verarbeiten lassen.

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Zur systematischen Erfassung wurden drei repräsentative Mischproben aus den wichtigsten geologischen Einheiten des Porphyrsystems zusammengestellt. Diese Proben unterzogen die Experten einer Kombination aus Schwerkrafttrennung und anschließender Rougher-Flotation. Das Verfahren erwies sich als hochgradig effizient, wobei das Erze auf die gängigen Flotationskreisläufe besonders ansprechbar reagierten.

De-Risking für Anleger und Wirtschaftlichkeit

APEX Geoscience unterstützt Brixton Metals dabei, die gewonnenen metallurgischen Kennwerte direkt in das aktuelle geologische Blockmodell zu integrieren. Diese Zusammenarbeit zwischen dem Explorationsunternehmen und den Rohstoffexperten ist entscheidend, um die erste offizielle Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI-43-101 vorzubereiten. Die hohen Gewinnungsraten reduzieren das technologische Risiko für künftige Bergbauprojekte erheblich.

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Für Investoren stellen diese Ergebnisse ein signifikantes De-Risking dar. Hohe Metallausbeuten bei einem moderaten Einsatz von Energie und Reagenzien bilden das Fundament für attraktive Betriebskosten, auch bekannt als OPEX. Diese Kosteneffizienz wird in späteren Wirtschaftlichkeitsstudien eine zentrale Rolle für die Bewertung des Projekts spielen. Die Beseitigung einer der größten Hürden für Porphyr-Explorationsunternehmen stärkt die Position von Brixton Metals im Markt erheblich.

Ausblick auf erste Ressourcenschätzung

Die vorläufigen metallurgischen Machbarkeitsnachweise liefern dem Unternehmen genau die nötige Klarheit für die weitere Entwicklung von Camp Creek. Zusammen mit APEX Geoscience arbeitet man mit Hochdruck an der finalen Auswertung der Daten. Mit der für das erste Quartal 2027 anvisierten Ausweisung der Mineralressource steht das Projekt vor einer fundamentalen Neubewertung.

Die Dimension als eines der spannendsten Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme in British Columbia wird durch diese Ergebnisse unterstrichen. Die Kombination aus extrem hohen Ausbeuteraten und der Möglichkeit zur Verarbeitung mittels konventioneller Standardverfahren macht das Thorn-Projekt zu einem attraktiven Asset. Die nächsten Schritte konzentrieren sich auf die Fertigstellung der Ressourcenmeldung und die Integration aller geologischen und metallurgischen Daten in den finalen Bericht.