Brixton Metals meldet hochgradige Silberabschnitte auf dem Langis-Projekt in Ontario

Brixton Metals meldet weitere hochgradige Silberabschnitte von seinem Langis-Projekt im historischen Bergbaurevier Cobalt in Ontario. Die neuen Bohrungen belegen nicht nur Spitzengehalte, sondern weisen auch eine breitere, disseminierte Mineralisierung nach - ein wichtiger Faktor für die laufende wirtschaftliche Bewertung des Systems.

Brixton Metals meldet bis zu 1.798 g/t Silber auf dem Langis-Projekt in Ontario . Die Bohrungen erweitern hochgradige Zonen und liefern wichtige Daten für die geplante erste Ressourcenschätzung.

Brixton Metals (TSXV: BBB; WKN A1J09P) meldet weitere hochgradige Silberabschnitte von seinem Langis-Projekt im historischen Bergbaurevier Cobalt in Ontario. Die neuen Bohrungen belegen nicht nur Spitzengehalte, sondern weisen auch eine breitere, disseminierte Mineralisierung nach - ein wichtiger Faktor für die laufende wirtschaftliche Bewertung des Systems. Hochkarätige Treffer erweitern Zonen am Schacht 6 Die aktuellen Ergebnisse stammen aus den Zonen Shaft 6 South (S6-S) und Shaft 6 Southeast (S6-SE), die an den historischen Schacht 6 angrenzen.

Während S6-S teilweise von historischen Untertagebauen durchzogen ist, gilt S6-SE als weitgehend unberührtes Terrain. Geologisch besonders relevant: Die Bohrungen trafen nicht nur auf die für das Cobalt-Revier typischen schmalen Silberadern, sondern auch auf disseminierte (fein verteilte) Mineralisierung.

Diese breitere Streuung des Edelmetalls tritt vor allem entlang der Diskordanz zwischen Keewatin-Basalten und huronischen Sedimenten auf und erweitert das geologische Potenzial der Zonen erheblich. 60.000 Bohrmeter sollen erste Ressourcenschätzung vorbereiten Um die Datenbasis für eine erste Mineralressourcenschätzung zu schaffen, forciert Brixton Metals die Exploration mit inzwischen zwei Bohrgeräten. Von den für das Jahr 2026 anvisierten 60.000 Bohrmetern auf Langis sind bereits knapp 19.000 Meter (90 Bohrlöcher) absolviert.

Das laufende Programm kombiniert Infill-Bohrungen in bekannten Zonen mit Step-out-Bohrungen zur räumlichen Erweiterung. Als vorläufige Richtgröße gilt ein konzeptionelles Explorationsziel von 1,0 bis 2,0 Millionen Tonnen Gestein mit Gehalten zwischen 400 und 800 g/t Silber. Diese Schätzung muss durch die aktuellen Bohrungen jedoch erst noch zu einer formellen Ressource weiterentwickelt werden.

Historisches Revier mit erstklassiger Infrastruktur Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Langis-Projekt liegt 500 Kilometer nördlich von Toronto und profitiert von ganzjährig befahrbaren Straßen, Strom, einem Bahnanschluss und der Nähe zu einer Raffinerie. Die Historie spricht für das Potenzial des Standorts: Zwischen 1908 und 1989 produzierte die Langis-Mine rund 10,4 Millionen Unzen Silber bei einem extrem hohen Durchschnittsgehalt von 777,5 g/t (bei Gewinnungsraten von 88 bis 98 Prozent). Das gesamte Revier brachte es historisch auf über 445 Millionen Unzen Silber.

Für Brixton Metals wird nun entscheidend sein, ob die laufenden Bohrungen die hochgradigen Adern über größere Distanzen verbinden und das volle Ausmaß der feiner verteilten Silbermineralisierung erfassen können





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