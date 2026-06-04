Broadcom meldet starkes Quartal, aber KI-Ausblick enttäuscht die Märkte

Der Halbleiterkonzern Broadcom veröffentlichte solide Quartalszahlen mit deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen. Der Fokus liegt jedoch auf dem KI-Geschäft, für das der Umsatzausblick unter den Analystenerwartungen lag und einen deutlichen Kursrückgang auslöste.

Das Unternehmen Broadcom meldete am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ein starkes Ergebnis. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 48 Prozent auf rund 22,187 Milliarden US-Dollar.

Der Free Cashflow belief sich auf etwa 10,262 Milliarden US-Dollar. Beim Ergebnis legte Broadcom ebenfalls zu: Der Gewinn je Aktie stieg von 1,03 auf 1,91 US-Dollar; der bereinigte Gewinn je Aktie wird mit 2,44 US-Dollar angegeben. Der Semiconductor-Umsatz kletterte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um rund 143 Prozent auf etwa 10,8 Milliarden US-Dollar. Als Treiber nannte das Unternehmen die steigende Nachfrage nach KI-Netzwerktechnologien sowie maßgeschneiderten KI-Beschleunigern, auch durch Großkunden wie Google.

Für das laufende Quartal schätzt Broadcom den KI-Umsatz auf rund 16 Milliarden US-Dollar, während Analysten im Schnitt 17,2 Milliarden US-Dollar erwartet hatten. Dieser unter den Markterwartungen liegende Ausblick für das KI-Geschäft führte dazu, dass die Aktie am Donnerstag zur Markteröffnung rund 15 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags lag. Damit verringerte sich das Plus seit Jahresbeginn auf etwa 17 Prozent. Die starke Performance im Kern costituiert ein klares Zeichen für die anhaltende Dynamik im Halbleitersektor, besonders getrieben durch den KI-Boom.

Dennoch zeigt der verhaltene Ausblick, dass die Erwartungen am Markt bereits hoch sind und das Wachstum möglicherweise an Tempo verliert. Die Investoren reagierten sensibel auf die Differenz zwischen den erwarteten und den prognostizierten KI-Umsätzen, was die Aktie deutlich unter Druck setzte. Die übrigen Kennzahlen wie Free Cashflow und bereinigter Gewinn je Aktie untermauern jedoch die solide finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Die Abweichung bei der KI-Prognose könnte auf vorübergehende Lieferkettenengpässe, eine vorsichtigere Einschätzung der Nachfrage oder verspätete Großaufträge hindeuten.

Breiterer Marktkontext: Die Halbleiterbranche befindet sich insgesamt in einer Übergangsphase, nachdem die pandemicgetriebene Nachfrage nach Consumer-Elektronik abgeflaut ist. Nun liegt der Fokus stark auf KI-Infrastruktur, was Broadcom durch sein Portfolio an Netzwerkchips und beschleunigten Lösungen gut positioniert. Die Partnerschaften mit Cloud-Riesen wie Google sind hier von zentraler Bedeutung. Die Quartalszahlen demonstrieren, dass Broadcom von diesem Trend profitiert, jedoch bleibt die Frage, wie nachhaltig das KI-Wachstum in der zweiten Jahreshälfte sein wird.

Die Märkte werden weitere Indikatoren von Unternehmen wie Nvidia und AMD beobachten, um die Trajektorie des KI-Superzyklus zu bestätigen. Die Finanzdisziplin des Unternehmens zeigt sich im hohen Free Cashflow, der Spielraum für Dividenden, Aktienrückkäufe und strategische Investitionen lässt. Insgesamt bleibt Broadcom ein Schlüsselspieler im Halbleitersegment, dessen Zukunft maßgeblich von der Entwicklung des KI-Marktes abhängt





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