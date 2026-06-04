Broadcom meldet starkes Quartal, aber KI-Ausblick unter Markterwartungen

Das Unternehmen Broadcom hat ein starkes Quartal gemeldet, aber der Ausblick für das KI-Geschäft bleibt unter den Markterwartungen. Der Quartalsumsatz stieg um etwa 48 % auf rund 22,187 Mrd. USD. Der Free Cashflow belief sich auf etwa 10,262 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,03 auf 1,91 USD. Als Treiber nannte das Unternehmen die steigende Nachfrage nach KI-Netzwerktechnologien sowie maßgeschneiderten KI-Beschleunigern.

Das Unternehmen Broadcom meldet ein starkes Quartal , aber der Ausblick für das KI-Geschäft bleibt unter den Markterwartungen. Der Quartal sumsatz stieg um etwa 48 % auf rund 22,187 Mrd.

USD. Der Free Cashflow belief sich auf etwa 10,262 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,03 auf 1,91 USD.

Als Treiber nannte das Unternehmen die steigende Nachfrage nach KI-Netzwerktechnologien sowie maßgeschneiderten KI-Beschleunigern. Der Semiconductor-Umsatz kletterte in Q2 um rund 143 % auf etwa 10,8 Mrd. USD. Für das laufende Quartal schätzt Broadcom den KI-Umsatz auf rund 16 Mrd.

USD, was unter den Markterwartungen von 17,2 Mrd. USD liegt. Die Aktie von Broadcom lag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 15 % unter dem Schlusskurs des Vortags. Das Unternehmen hat ein starkes Quartal gemeldet, aber der Ausblick für das KI-Geschäft bleibt unter den Markterwartungen.

Der Quartalsumsatz stieg um etwa 48 % auf rund 22,187 Mrd. USD. Der Free Cashflow belief sich auf etwa 10,262 Mrd. USD.

Der Gewinn je Aktie stieg von 1,03 auf 1,91 USD. Als Treiber nannte das Unternehmen die steigende Nachfrage nach KI-Netzwerktechnologien sowie maßgeschneiderten KI-Beschleunigern. Der Semiconductor-Umsatz kletterte in Q2 um rund 143 % auf etwa 10,8 Mrd. USD.

Für das laufende Quartal schätzt Broadcom den KI-Umsatz auf rund 16 Mrd. USD, was unter den Markterwartungen von 17,2 Mrd. USD liegt. Die Aktie von Broadcom lag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um 15 % unter dem Schlusskurs des Vortags.

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