Sehr blühfreudig präsentierten sich die seltenen Pflanzen des Brockengartens im Harz den Gästen. Hunderte Menschen wollten das sehen. Was stand in diesem Jahr noch im Fokus?

Sehr blühfreudig präsentierten sich die seltenen Pflanzen des Brockengarten s im Harz den Gästen. Hunderte Menschen wollten das sehen. Was stand in diesem Jahr noch im Fokus?

Wernigerode - Die deutschlandweit nur auf dem Gipfelplateau des Brockens im Harz vorkommende Brockenanemone hat Gäste des Brockengartens in dieser Saison mit ungewöhnlicher Blütenpracht begeistert. Während ihrer Hauptblütezeit von Mitte bis Ende Mai war die streng geschützte Pflanze mit rund 1.900 Blüten vertreten, sagte Katja Osterloh von der Nationalparkverwaltung Harz der Deutschen Presse-Agentur.

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"Auch hochwüchsige Enzianarten wie der Gelbe Enzian waren auffallend blühfreudig", so die Diplom-Ingenieurin für Naturschutz und Landschaftsplanung, die den Garten auf 1.141 Metern Höhe seit 2023 leitet. Während der seit Mitte Oktober beendeten Saison seien knapp 900 Besucherinnen und Besucher durch den rund 5.000 Quadratmeter großen Schau- und Versuchsgarten geführt worden. Herausfordernd waren Osterloh zufolge die umfassenden Bauarbeiten auf dem Harzgipfel, etwa die am Hotel und der Gastronomie sowie die der Harzer Schmalspurbahnen.