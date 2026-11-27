Die Denver Broncos verlieren ihre Siegesserie bei den Pittsburgh Steelers mit 5:27. Bo Nix begeht drei turnovers, T.J. Watt und Jalen Ramsey entscheiden das Spiel für Pittsburgh.

Die Siegesserie der Denver Broncos endete mit einer dramatischen und demütigenden 5:27-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers im Heimplantagen-Stadion in Pittsburgh. Quarterback Bo Nix geriet unter extremen Wetterbedingungen in einen katastrophalen Ritus der Eigenfehler, der den Steelers einen entscheidenden Vorteil verschaffte. Das Spiel, das unter eisigem Regen, starkem Wind und nur fünf Grad Celsius ausgetragen wurde, gipfelte in einer totalen Kontrolle durch Pittsburgh. Die Broncos verschenkten eine Chancemöglichkeit und ermöglichten es dem kriselnden Team aus Pittsburgh, eine überraschende Vorentscheidung im Playoff-Kampf herbeizuführen. Dieser Rückschlag markiert einen tiefen Punkt in der Saison der aus Denver, die zuvor sechs Spiele in Folge gewonnen hatten.

Katastrophaler Spielstart durch Bo Nix

Bo Nix leitete den Abstieg der Broncos direkt zum Beginn des Spiels ein, als ihm vor der eigenen Endzone der Ball aus der Hand rutschte. Der Steelers-Durchbruch wurde sofort von der defensiven Wucht T.J. Watt genutzt, der den Fumble sicherstellte und einen sofortigen Touchdown für Pittsburgh erzielte. Diese frühe Demütigung setzte den Ton für den gesamten ersten Abschnitt des Spiels. Kurze Zeit später folgte der nächste Schlag für Denver, als Quarterback Mason Rudolph den Ball präzise zu DK Metcalf warf. Metcalf sicherte das Passspiel und legte den zweiten Touchdown für die Steelers nach, was die Defensive der Broncos zusätzlich unter Druck setzte. DK Metcalf war in diesem Spiel besonders aktiv, obwohl er zuvor gegen die Philadelphia Eagles wegen unsportlichen Verhaltens vom Platz gestellt worden war.

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Interception durch Jalen Ramsey vor der Pause

Kurz vor der Halbzeitpause verschärfte sich die Situation für Bo Nix und die Denver Broncos weiter, als der Quarterback einen Pass direkt in die Arme von Jalen Ramsey warf. Die Interception, die als Pick-Six gewertet wurde, bedeutete, dass Ramsey den Ball in die Endzone der Broncos tragen und einen weiteren Touchdown für Pittsburgh erzielen konnte. Mit dem anschließenden Extra-Punkt von Chris Boswell und einem bereits zuvor verwandelten Field Goal stand zur Halbzeit eine klare 24:5-Führung der Steelers. Dieser Rückstand erwies sich als nicht mehr aufholbar, da die Offensive der Broncos im weiteren Verlauf des Spiels keinerlei Punkte mehr erzielen konnte. Die Defensive um Jalen Ramsey dominierte das Geschehen entscheidend und strich die Früchte der Arbeit der Broncos ein.

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Abschließendes Field Goal beendet Hoffnung

Im dritten Viertel fiel bei diesem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften kein einziger Punkt, was die Lufthoheit der Steelers bestätigte. Zu Beginn des vierten Quartals sicherte Chris Boswell mit seinem dritten Field Goal die 27:5-Führung der Steelers endgültig ab. Die Broncos versuchten noch einmal, sich gegen die Pleite zu stemmen, doch ein weiterer Fehler von Bo Nix beendete jegliche Hoffnung auf eine Wende. Bo Nix kassierte seine dritte Interception des Spiels, was das Ende des Auftritts der Denver Offense markierte. Diese Niederlage beendete die sechs Spiele andauernde Siegesserie der Broncos und markierte einen massiven Rückschlag für die Franchise in Denver.

Turbulenter Kontext um Aaron Rodgers

Dieser Sieg der Steelers kam zu einem Zeitpunkt, an dem das Team von inneren Unruhen geprägt war. Quarterback Aaron Rodgers wurde am späten Dienstagabend überraschend auf die Bank gesetzt, ohne dass Chefcoach Mike McCarthy die Entscheidung persönlich mit ihm besprochen hatte. Rodgers reagierte wütend auf diese Maßnahme und verließ das Franchise am folgenden Tag vollständig. Im Interview mit Pat McAfee hatte Rodgers zuvor öffentlich Kritik an McCarthy geübt und dessen Führungskompetenzen infrage gestellt. Rodgers behauptete, McCarthy sei während Besprechungen eingeschlafen, habe keinen Draht zur Defensive aufgebaut und die Steelers fälschlicherweise als die Green Bay Packers bezeichnet. Trotz dieser internen Krisen feierte das Team ein überraschendes Ergebnis.