WWE-Star Bronson Reed ist im Alter von 38 Jahren gestorben. 'Medizinische Komplikationen' nach einer Verletzung im Ring haben den Australier aus dem Leben gerissen.

WWE-Star Bronson Reed ist im Alter von 38 Jahren gestorben.

"Medizinische Komplikationen" nach einer Verletzung im Ring haben den Australier aus dem Leben gerissen. Am Tag vor einem der wichtigsten WWE-Events des Jahres ist die weltgrößte Wrestling-Liga von einer Tragödie erschüttert worden: Bronson Reed ist tot. Wie WWE am Freitag bekanntgab, ist Jermaine Haley, wie das athletische Schwergewicht bürgerlich hieß, infolge „medizinischer Komplikationen“ verstorben. Der Australier wurde nur 38 Jahre alt.

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Reed hatte sich zu Beginn des Monats bei dem Event Crown Jewel in Saudi-Arabien verletzt und war seitdem in medizinischer Behandlung. der Tragödie um AEW-Wrestler Pac , der am 27. September infolge eines schweren Asthmaanfalls plötzlich verstorben war WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today.dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung.