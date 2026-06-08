Bronzene Hänsel‑und‑Gretel‑Statue aus Siegburg gestohlen - die Stadt verliert ein Symbol ihres berühmtesten Sohnes

Eine meterhohe bronzene Skulptur von Hänsel und Gretel wurde vor einem Spielplatz in Siegburg entwendet. Das Kunstwerk, das Engelbert Humperdinck würdigte, fehlt seit Samstagabend. Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft die Bevölkerung zu Hinweisen auf. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In einer beunruhigenden Szene, die die Einwohner von Siegburg erschüttert hat, wurde am Wochenende die bronzene Statue von Hänsel und Gretel, ein bedeutendes Symbol der Stadt, aus ihrem öffentlichen Standort vor einem stark frequentierten Spielplatz entfernt.

Die Täter, deren Identität bislang unbekannt ist, haben die etwa einen Meter hohe Skulptur im Bereich der{}Fuße vom Sockel getrennt - ein Vorgehen, das auf den Einsatz eines Winkelschleifers schließen lässt. Die Statue, die fest auf einem massiven Steinpodest verankert war, wog zwischen ein- und anderthalb hundert Kilogramm und stellte ein kunstvolles Erinnerungsstück an den berühmtesten Sohn Sieburgs dar.

Nach dem Diebstahl blieb lediglich ein beschädigtes Fundament zurück, das von scharfen Metallresten übersät war und eine unmittelbare Gefahr für spielende Kinder darstellte. Die Stadt erhielt zunächst mehrere E‑Mails von besorgten Müttern, die die scharfkantigen Trümmer am Sockel meldeten. Erst nach genauer Prüfung stellte sich heraus, dass das Kunstwerk selbst nicht mehr vor Ort war. Der kulturelle Wert der verlorenen Skulptur geht über ihre reine Materialität hinaus.

Sie ehrte Engelbert Humperdinck, den im Jahr 1845 in Siegburg geborenen Komponisten, der mit seiner Märchenoper "Hänsel und Gretel" weltweite Berühmtheit erlangte. Die Oper, 1893 in Weimar uraufgeführt, gilt bis heute als eines der bedeutendsten Werke des deutschen Opernrepertoires und hat Siegburg international in den Fokus gerückt.

Die bronzene Figuren von Hänsel und Gretel waren bewusst an dieser Stelle platziert, um das literarisch‑musikalische Erbe der Stadt zu würdigen und den Passanten, insbesondere den jüngsten Besuchern, einen direkten Bezug zu ihrer lokalen Geschichte zu ermöglichen. Der Verlust der Statue bedeutet daher nicht nur einen materiellen Schaden von mehreren tausend Euro, sondern auch einen symbolischen Einschnitt in das kulturelle Gedächtnis der Gemeinde.

Die Kriminalpolizei des Rhein‑Sieg‑Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um jede noch so kleine Information, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnte. Zeugen, die verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten im genannten Zeitraum bemerkt haben, werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu melden. Die städtischen Behörden prüfen zudem die Möglichkeit, die Stelle wieder zu sichern und langfristig mit einer robusteren Installation oder einer alternativen, vandalismussicheren Lösung auszustatten, um zukünftige Angriffe auf öffentliches Kunstgut zu verhindern.

Gleichzeitig wird ein Aufruf an potenzielle Zeugen gestartet, damit das gestohlene Kulturgut möglichst schnell und unversehrt zurückgeführt werden kann. Die Gemeinschaft hofft, dass durch das kollektive Engagement und die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden das kulturelle Erbe Sieburgs bald wieder vollständig sichtbar wird.





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