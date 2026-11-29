Archäologen entdecken in Bothenheilingen einen der ersten deutschen Krieger aus der Bronzezeit mit Bronzeschwert. Ein weiterer Fund zeigt einen Mann mit Pfeil im Rücken.

Bei Bauarbeiten für einen Windpark in Bothenheilingen stießen Archäologen auf eine außergewöhnliche archäologische Stätte. Der Fundort enthält nicht nur Reste einer jungsteinzeitlichen Siedlung, sondern auch Gräber aus der Bronzezeit. Diese Entdeckung gilt als Sensation, da sie Einblicke in eine frühe Kriegerkultur in der Region gewährt. Die Funde werfen zugleich zahlreiche neue Fragen auf.

Der erste deutsche Krieger mit Bronzeschwert

In einem Grabhügel wurde die Überreste eines Mannes gefunden, der mit einem seltenen Bronzeschwert bestattet wurde. Der Archäologe Dr. Volker Neubeck vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie stuft diese Person als einen der ersten bekannten Krieger in Deutschland ein. Die Datierung des Schwerts erfolgt auf die Zeit zwischen 880 und 800 vor Christus. Das Schwert diente sowohl als Prunkstück als auch als funktionale Waffe.

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Wunden zeigen Kämpfe und Reparaturen

Das Bronzeschwert weist deutliche Gebrauchsspuren auf, darunter Scharten, die auf echte Kämpfe hinweisen. Es war einmal zerbrochen und anschließend repariert worden, was seinen hohen Wert unterstreicht. Auch eine Lanzenspitze, die im Grab gefunden wurde, trägt Kampfspuren. In der Nähe des Hügels liegt ein weiteres Grab. Dort wurde ein Mann bäuchlings beerdigt, was keine normale Bestattungsform darstellt. Ein Pfeil ragt noch aus dessen Rücken, was auf eine Tötung durch einen Schuss in die Brust schließen lässt.

Archäologe erklärt historische Unruhen

Dr. Volker Neubeck erklärt, dass sich die Region am Ende einer Blütezeit befindet. Es werde bereits ungemütlich in Deutschland, da bewaffnete Konflikte zunahmen. Dies sei eine Folge des Zusammenbruchs der Kulturen im östlichen Mittelmeerraum durch die Seevölker einige Jahrhunderte zuvor. Zerstörte Siedlungen und Befestigungen zeugten von dieser destabilisierten Lage. Eine Datierung des getöteten Mannes steht noch aus, er könnte jedoch derselben Zeit angehören wie der Krieger mit dem Schwert.

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Strategische Lage am alten Handelsweg

Der Fundort liegt an einem wichtigen alten Handelsweg. Aus dem Norden kam Bernstein, aus dem Süden Kupfer. Diese wertvollen Handelswaren waren wahrscheinlich Auslöser für Konflikte. Von Bothenheilingen aus hat man einen weiten Blick ins Uland bis zu den Pässen über den Wald. Archäologe Dr. Volker Neubeck betont, dass man von dieser Position aus Handelskarawanen kontrollieren konnte. Dies erklärt möglicherweise die strategische Bedeutung des Ortes.

Grab einer Frau zeugt von Wohlstand

Neben den Kriegergräbern wurde auch das Grab einer Frau freigelegt. Sie wurde mit Bronzeschmuck bestattet. Dieser Fund ist ein klares Zeichen für den großen Wohlstand in der Region während dieser Epoche. Für die Archäologen bleiben Rätsel bestehen. Unklar ist weiterhin, ob der Mann mit dem Pfeil im Rücken ein Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen war. Die Entdeckung bietet jedoch wertvolle neue Erkenntnisse über die soziale Struktur und Konflikte in der Bronzezeit in Thüringen.