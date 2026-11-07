Brooke Hogan plant Enthüllungsbuch über Hulk Hogan

Brooke Hogan, Tochter von Hulk Hogan, steht kurz vor einem Verlagdeal für ein Buch voller Enthüllungen über das Familienleben und die Wrestling-Legende.

Brooke Hogan plant ein exklusives Enthüllungsbuch über ihr Leben mit ihrem legendären Vater, der Wrestling-Ikone Hulk Hogan. Die 38-Jährige hat nach dem Tod des 71-jährigen Stars Angebote von vier großen New Yorker Verlagshäusern erhalten. Laut Berichten des US-Portals TMZ steht der Abschluss eines Vertrags kurz bevor.

Verlagswette um Hogan-Enthüllungen

Vier renommierte Verlage in New York streiten um die Rechte an dem Manuskript von Brooke Hogan. Ihre Agentin Susan Haber betonte, dass Brooke jahrelang viel Privatwissen bei sich getragen habe. Sie sei bereit, ihre Geschichte in eigenen Worten zu erzählen, was als befreiend beschrieben wird. Das massive Interesse der Verlagshäuser unterstreicht die aktuelle Nachfrage nach Details zur Familie Hogan.

Also read Reiche plant Milliarden für Gas – Batteriespeicher werden ignoriert

Gespanntes Verhältnis zum Vater

Das Verhältnis zwischen Brooke Hogan und ihrem Vater war lange von Spannungen und Schwierigkeiten geprägt. Auch nach dem Tod von Hulk Hogan blieben diese Gräben in der Familie sichtbar. Brooke hatte in der Vergangenheit öffentlich Kritik geübt, etwa zum Verkauf der Luxusvilla in Florida. Sie äußerte auch moralische Bedenken bezüglich der Organisation der Beisetzung.

Skandale belasten die Familiendynamik

Zu den belastenden Faktoren zählte unter anderem das weltbekannte Sextape ihres Vaters. Zudem gab es offene Fragen zur genauen Todesursache von Hulk Hogan. Diese Themen haben das Familienverhältnis nachhaltig beeinträchtigt. Brooke möchte diese Aspekte nun scheinbar erstmals detailliert in einem Buch aufarbeiten. US-Medien spekulieren über handfeste Enthüllungen.

Advertisement

Geschäftspartner und Ehefrauen im Fokus

Das Buch soll vermutlich nicht nur den Vater betreffen, sondern das gesamte Umfeld des Stars beleuchten. Auch Freunde und Geschäftspartner von Hulk Hogan könnten in den Enthüllungen eine Rolle spielen. Insbesondere die Ehefrauen ihres Vaters sind von Interesse, darunter Jennifer McDaniel, die von 2010 bis 2021 mit ihm verheiratet war.

Öffentliche Aufmerksamkeit bleibt hoch

Die Auseinandersetzungen innerhalb der Familie sorgten für Schlagzeilen weit über die Wrestling-Welt hinaus. Das große Medieninteresse zeigt, dass die Öffentlichkeit weiterhin stark von den Geschichten der Hogan-Familie fasziniert ist. Die Verlagsangebote deuten darauf hin, dass die geplanten Enthüllungen ein hohes Publikationspotenzial besitzen.