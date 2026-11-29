Brooke Shields und ihre ältere Tochter Rowan Henchy tragen ein weiteres gemeinsames Motiv auf der Haut. Bei einer Reise nach Spanien ließen sich die beiden zum dritten Mal gemeinsam tätowieren. Hinter der Wahl des Motivs steckt eine Erinnerung an Rowans Kindheit.

Brooke Shields und ihre ältere Tochter Rowan Henchy tragen ein weiteres gemeinsames Motiv auf der Haut. Bei einer Reise nach Spanien ließen sich die beiden zum dritten Mal gemeinsam tätowieren.

Hinter der Wahl des Motivs steckt eine Erinnerung an Rowans Kindheit. Brooke Shields und ihre Tochter Rowan Henchy haben sich in Barcelona jeweils einen kleinen Vogel hinter das Ohr stechen lassen. Das Foto der frischen Tattoos veröffentlichte die Schauspielerin auf Instagram.

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"Drittes Tattoo mit meinem Käferchen", schrieb Shields dazu. Das Motiv erklärte sie gleich mit: "Eines ihrer allerersten Wörter war 'Kolibri', also fanden wir, dass es nur richtig ist, uns in Barcelona passende Tattoos stechen zu lassen.