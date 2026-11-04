Brooklyn Beckham Halloween-Foto gelöscht: Kritik wegen Nähe zu Damian Hurley

Brooklyn Beckham entfernte ein Halloween-Foto mit Ehefrau Nicola Peltz und Damian Hurley nach starker Kritik. Fans bemängelten die enge Distanz zwischen den beiden.

Brooklyn Beckham, der 27-jährige Sohn von David und Victoria Beckham, stand am vergangenen Halloween nicht im Rampenlicht als gewünschter Held, sondern im Zentrum einer viralen Kontroverse. Ein Foto, das ihn zusammen mit seiner 31 Jahre alten Ehefrau Nicola Peltz und dem 24-jährigen Damian Hurley zeigte, löste eine Welle negischer Reaktionen in den sozialen Medien aus. Ursprünglich sollte das Bild lediglich die Freude des Trios bei der Feier dokumentieren, doch die öffentliche Wahrnehmung konzentrierte sich schnell auf andere Aspekte.

Kritik an der scheinbaren Nähe zu Damian Hurley

Die Aufmerksamkeit der Internetnutzer richtete sich primär auf die auffällige physische Distanzlosigkeit zwischen Nicola Peltz und Damian Hurley. Die beiden wirkten durch ihre eng abgestimmten Kostüme und Haltungen fast wie ein Paar, was Brooklyn Beckhams Rolle als Ehemann in den Hintergrund treten ließ. Während Nicola Peltz als Catwoman in einem schwarzen Latex-Outfit posierte, trug Damian Hurley einen dunklen Lederlook mit tief geöffnetem Jackett und einer Peitsche um den Hals. Diese visuelle Übereinstimmung wurde von vielen Beobachtern als bewusst inszeniert interpretiert.

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Virale Reaktionen und Löschungen auf Social Media

Nach der Veröffentlichung des Fotos häuften sich Kommentare, die die Situation als peinlich oder unangemessen bewerteten. Ein Nutzer äußerte seine Enttäuschung direkt, während ein anderer bemerkte, dass sich Nicola Peltz eher zu Damian Hurley neigte als zu ihrem eigenen Mann. Sogar der Vergleich mit dem "fünften Rad am Wagen" für Brooklyn Beckham wurde geäußert, da er im Bild kaum als Teil des intimen Moments wahrgenommen wurde. Andere Kritiker merkten an, dass sie nicht nur kostümlich, sondern auch körperlich mit dem anderen Mann kuschelte. Nur wenige Stunden nach der Entstehung des Aufsehens verschwand das umstrittene Bild plötzlich von Brooklyns offiziellem Account.

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Differenzierte Darstellung der Beziehungsdynamik

Trotz der massiven Online-Kritik ließ Damian Hurley das Foto weiterhin auf seinem eigenen Profil mit rund 240.000 Followern online, was darauf hindeutet, dass er sich von der Häme wenig beeindrucken ließ. Es gibt jedoch keine Anzeichen für eine tatsächliche Krise in der Ehe von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz. Auf anderen Halloween-Aufnahmen derselben Feier zeigten sich die beiden verlobt und verschmust, was die Spekulationen über Beziehungsprobleme widerlegt. Brooklyn Beckham behielt diese positiven Aufnahmen weiterhin auf seinem Konto, um ein ausgewogenes Bild des Abends zu präsentieren.

Ironie des Superman-Kostüms und Fazit

Für Brooklyn Beckham muss der Abend trotz der gelöschten Kontroverse einen kleinen Beigeschmack hinterlassen haben. Sein ursprünglicher Plan, als Superman eine heldenhafte Figur darzustellen, scheiterte daran, dass die Öffentlichkeit seine Position als Ehemann infrage stellte. Die ironische Diskrepanz zwischen seiner gewünschten Rolle als Beschützer und der wahrgenommenen Passivität im Schatten von Damian Hurley bleibt ein zentrales Thema dieser medialen Episode. Die Ereignisse zeigen, wie schnell private Momente in öffentlichen Skandale umgewandelt werden können, wenn visuelle Signale missverstanden werden.