Brooklyn Beckham stirs up family drama with new DoorDash ad

Since months of estrangement between Brooklyn Beckham and his famous parents, David and Victoria Beckham, there has been no sign of reconciliation. In fact, the oldest Beckham son has caused new controversy with a new ad for the US food delivery service DoorDash. The ad features Brooklyn Beckham sitting on a sofa in jeans and a hoodie, holding a stack of "FIFA World Cup Tickets" and saying, "I'm watching from home," followed by a smirk and a throw of the tickets on the sofa. The ad ends with the message, "It's complicated. More to come."

Brooklyn Beckham (27) sorgt mal wieder für Ärger. Wenn seine Familie seinen neuen Werbespot sieht, dürfte sie nicht glücklich sein. Der Ärger bei den Beckhams geht in die nächste Runde!

Seit Monaten herrscht Eiszeit zwischen Brooklyn Beckham und seinen berühmten Eltern David (51) und Victoria Beckham (52). Von einer Versöhnung ist aktuell nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Jetzt sorgt der älteste Beckham-Sohn mit einem Werbeclip für neuen Zündstoff! In dem Spot für den US-Essenslieferservice DoorDash, den Brooklyn Beckham auch auf seiner Instagramseite teilt, sitzt er in Jeans und Kapuzenpulli entspannt auf einem Sofa.

In der Hand hält Brooklyn einen Stapel "FIFA World Cup Tickets". Er sagt süffisant: "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die von zu Hause aus verfolge.

" Anschließend grinst er, wirft die Fußballtickets auf den Sofatisch und ergänzt: "Das ist eine lange Geschichte. " Am Ende des Clips wird die Botschaft eingeblendet: "Es ist kompliziert. Bald mehr dazu.





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