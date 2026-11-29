Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham haben das erste gemeinsame Thanksgiving gefeiert. Die Weinliste umfasst teure Châteaus und eine günstige alkoholfreie Flasche von Elton John.

Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz Beckham haben am vergangenen Freitag das traditionelle amerikanische Erntedankfest Thanksgiving zum ersten Mal selbst ausgerichtet. Der 27-jährige Sohn von David und Victoria Beckham zeigte auf Instagram eine beeindruckende Auswahl an Getränken, die auf seiner Küchenablage präsentierte. Die sechs Flaschen Rotwein und alkoholfreier Getränke spiegeln sowohl Luxus als auch eine persönliche Note wider, die über das übliche Festessen hinausgeht.

Exklusive Weinauswahl im Wert von bis zu 4500 Euro

Die Weinliste des Paares besteht aus hochkarätigen Reben, deren Gesamtwert auf rund 3000 bis 4500 Euro geschätzt wird. Zu den Highlights gehören der Château Mouton Rothschild aus dem Jahr 2015, der je nach Händler bis zu 900 Euro kosten kann, sowie der Château Haut-Brion aus dem Jahr 2011 mit einem Wert von bis zu 600 Euro. Brooklyn wählte zudem zwei Rotweine des kalifornischen Weinguts Bond aus. Ein Matriarch aus dem Jahr 2019 ist mit bis zu 450 Euro bewertet, während der Pluribus aus dem Jahr 2022 in einer Magnumflasche mit 1,5 Liter Fassungsvermögen serviert wurde. Eine solche Magnumflasche kann bis zu 1800 Euro kosten. Eine weitere Flasche mit beschädigtem Etikett ähnelt optisch ebenfalls einem Château Mouton Rothschild, was den hohen finanziellen Aufwand unterstreicht.

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Überraschende alkoholfreie Flasche von Musiklegende Elton John

Im Gegensatz zu den teueren Rotweinen sticht eine spezifische Flasche durch ihren moderaten Preis und ihre Inhaltsstoffe heraus. Die alkoholfreie Sektvariante Zero Blanc de Blancs stammt von Musiklegende Elton John und kostet nur rund 13 Euro. Diese Flasche ist nicht nur die günstigste in der gesamten Auswahl, sondern unterscheidet sich auch inhaltlich von den anderen edlen Tropfen aus Frankreich und Kalifornien. Der Name Zero bezieht sich dabei auf den fehlenden Alkoholgehalt, was sie zu einem einzigartigen Element auf Brooklyns Getränkeausstellung macht. Auf den Bildern ist Elton John auch als Person auf einer der Etiketten oder Verpackungen zu sehen, was die Verbindung zur Musikgeschichte des 79-Jährigen herstellt.

Reaktion der Öffentlichkeit und Weinkenner auf Instagram

Die Entscheidung von Brooklyn Beckham, solche exklusiven und auch spezielle alkoholfreie Optionen zu servieren, hat in den Instagram-Kommentarspalten für viel Diskussion gesorgt. Weinkenner und normale Nutzer äußern sich beeindruckt von der Qualität und der Auswahl der Prämienweine. Ein Kommentator schrieb, dass 99 Prozent der Menschen nicht erkennen würden, wie episch diese Weinauswahl ist. Ein anderer Nutzer drückte direkt seinen Neid auf den Wein aus. Diese Reaktionen zeigen, dass die Kombination aus teurem Luxusgut und einer überraschenden, günstigen Alternative von Elton John die Aufmerksamkeit der Followers auf sich zieht und die sozialen Medien erreicht hat.

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Familiäre Atmosphäre trotz zerstrittenem Verhältnis zu Eltern

Während das Fest traditionell die Familie in den Mittelpunkt stellt, feierte Brooklyn Beckham an diesem amerikanischen Feiertag ohne seine Eltern. Die Beziehung zu David und Victoria Beckham ist seit seiner Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 gespannt. Anfang des Jahres hatte der älteste Sohn in mehreren Instagram-Posts öffentlich Rechnung mit seinen Eltern offen gelegt. Er warf ihnen vor, seine Ehe ruinieren zu wollen und das Image der Marke Beckham über die Familie zu stellen. Trotz dieses öffentlichen Streits strahlte Brooklyn bei dem Thanksgiving-Dinner und zeigte sich in harmonischer Stimmung mit seiner Ehefrau.

Traditionelle Speisen und Liebeserklärung an die Ehefrau

Das Menü des Erntedankfests umfasste traditionelle amerikanische Gerichte, die für diese Jahreszeit typisch sind. Neben den beiden Truthähnen, von denen einer von Brooklyn in die Kamera gehalten wurde, gab es Beilagen wie Babykarotten und Cranberrys. Als Dessert servierte das Paar eine Torte in Herzform, die mit Kirschen verziert war. Die Atmosphäre war von Zuneigung geprägt, wie Nicola Peltz Beckham auf den Fotos demonstrierte, indem sie ihrem Mann einen Kuss auf die Wange drückte. Brooklyn selbst widmete seiner Ehefrau eine öffentliche Liebeserklärung und betonte seine Dankbarkeit. Er beschrieb sie als seine ganze Welt und zeigte, dass er trotz der familiären Differenzen den Fokus auf seine eigene kleine Familie und den Feiertag legt.