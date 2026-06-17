Broos moniert Ungleichbehandlung im Vergleich mit Messi

Südafrikas Trainer Hugo Broos ist frustriert über die Platzverweise aus dem Eröffnungsspiel und moniert eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit den großen Stars wie Lionel Messi.

Südafrika s Trainer Hugo Broos ist immer noch nicht über die Platzverweis e aus dem Eröffnungsspiel hinweggekommen. Er moniert eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit den großen Stars wie Lionel Messi .

Broos kann es nicht verstehen, dass Messi bei einer Aktion gegen Algerien nicht einmal eine Gelbe Karte erhielt, während sein Spieler bei einer harmlosen Aktion gegen Mexiko rot gezeigt wurde und drei Spiele gesperrt wurde. Broos betont, dass er nicht will, dass Messi eine Rote Karte bekommt, weil er ein großartiger Spieler ist, aber er will auch Gerechtigkeit.

Der Trainer ist frustriert über die Ungleichbehandlung und betont, dass seine Mannschaft morgen gewinnen muss, um nicht das letzte Spiel für nichts zu spielen. Der Livestream auf Joyn beginnt ab 18 Uhr





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