Brösel und Werner: Vom Arbeitslosen zur Kultfigur

Rötger Feldmann alias Brösel schuf mit Werner eine der bekanntesten Comicfiguren Deutschlands. Seine Karriere war geprägt von Höhenflügen, einem tiefen Sturz und einer kreativen Wiedergeburt.

Wer in den 80ern und 90ern in Deutschland aufwuchs, konnte sich der Kultfigur Werner kaum entziehen. Rötger Feldmann, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Brösel , zählt zu den prägenden Comic zeichnern der Bundesrepublik und ist der Erfinder der ikonischen Figur.

Ab Ende der 1970er-Jahre traf er mit Werner den Nerv einer Generation, die sich nach Anarchie, Freiheit und derbem Humor sehnte. Der große Durchbruch folgte in den 1980er-Jahren, als sich die Hefte millionenfach verkauften und Werner bundesweit bekannt wurde. Besonders Band vier "Werner - Eiskalt" erreichte 1985 eine Auflage von rund 700.000 Exemplaren. Spätestens das legendäre Rennen 1988 in Hartenholm mit etwa einer Viertelmillion Zuschauern zementierte den Mythos.

Werner war nicht mehr nur ein Comic, sondern ein Massenphänomen. Der Kinofilm "Werner - Das muß kesseln!!!

" lockte 1991 über fünf Millionen Besucher und Brösel stand als er selbst vor der Kamera. Vier weitere Filme folgten und trugen den norddeutschen Slang weit über die Küstenregion hinaus. Sprüche wie "Hau wech die Scheiße" wurden Teil der Popkultur. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als geradlinig.

Nach einer Lehre als Lithograf folgten Kündigung, sechs Jahre Arbeitslosigkeit und ein Leben zwischen Gelegenheitsjobs und Wohngemeinschaften. In dieser Zeit entstand ein Großteil seiner kreativen Ideen, gefördert durch den Kieler Galeristen Holger Henze. Neben dem Klamauk zeigte Brösel früh eine gesellschaftskritische Seite. In Satiren und frühen, teils unveröffentlichten Arbeiten setzte er sich mit Politik, Militär und Autoritäten auseinander.

Auch in den Werner-Comics tauchten Polizisten, Bürokraten und Ordnungshüter regelmäßig als unfähige Gegenspieler auf. Humor war für Brösel immer auch ein Mittel der Rebellion. Nach dem großen Boom folgte der Absturz: 2002 ging das Firmenkonstrukt rund um Werner insolvent. Für Brösel war das paradoxerweise eine Befreiung vom unternehmerischen Druck.

Gemeinsam mit seiner Frau Petra erkämpfte er sich die Rechte an seiner Figur zurück. Seitdem arbeitet er wieder im kleinen Rahmen im Familienverlag "Bröseline". 2018 stand auf dem Flugplatz Hartenholm wieder alles im Zeichen von Werner beim großen Rennen. Heute lebt Rötger Feldmann zurückgezogen auf einem denkmalgeschützten Gutshof in Schleswig-Holstein. 2025 feierte er seinen 75. Geburtstag und zeichnet noch immer selbst.

Zu seinen Ehren wurde das Wort "Bölkstoff" ins SASS-plattdeutsche Wörterbuch als Synonym für Bier aufgenommen. Neue Werner-Bände erscheinen weiterhin, zuletzt mit Titeln wie "Die Pleiten und Erfolge von Deutschland beim Eurovision Song Contest"





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