Die Verhandlungen über den Wechsel von Brown zum FC Bayern München stehen kurz vor dem Abschluss. Es geht um die Verteilung der Ablöse und Bonuszahlungen. Eine mögliche Lösung sieht eine Sockelablöse von 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Bonuszahlungen vor. Brown würde damit zu einem der teuersten Linksverteidiger der Welt aufsteigen. Nach seinem starken WM-Debüt gegen Curaçao wird der Medizincheck in München erwartet. Spieler des FC Bayern äußern sich bereits positiv über die potenzielle Verstärkung.

Die Verhandlungen über den Transfer von Exzellenzspieler Brown zum FC Bayern München stehen kurz vor dem Abschluss. Im Mittelpunkt der Gespräche steht nun die genaue Aufteilung der festen Ablösesumme sowie möglicher Bonuszahlungen.

Ein möglicher Kompromiss zeichnet sich ab, wonach Eintracht Frankfurt als abgebender Verein eine Grundablöse von 50 Millionen Euro erhalten soll, zusätzlich zu vereinbarten Bonuszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro. Sollte diese Einigung zustande kommen, würde Brown zu einem der teuersten Linksverteidiger in der Geschichte des Fußballs aufsteigen. Die Hessen haben dem Spieler bereits signalisiert, dem Wechsel nach München nicht im Wege zu stehen, und auch der FC Bayern plant fest mit der Verpflichtung des Außenverteidigers.

Ein medizinischer Check soll nach Browns herausragendem Debüt bei der Weltmeisterschaft gegen Curaçao, bei dem er ein Tor und eine Vorlage erzielte, vor Ort in München absolviert werden. In den Reihen des deutschen Rekordmeisters wird der Transfer bereits sehnlichst erwartet. Ein Bayern-Spieler, der anonym bleiben wollte, äußerte sich gegenüber dem Sender Sky begeistert über die mögliche Verpflichtung: Das wäre top. Ein super Junge und Spieler.

Wir verstehen uns sehr gut und ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er heute getroffen hat. Brown war in einer insgesamt enttäuschenden Saison für Eintracht Frankfurt einer der wenigen positiven Lichtblicke im Team und hat mit seiner Leistung bei der WM sowohl die Aufmerksamkeit der Bayern als auch anderer Top-Clubs auf sich gezogen. Nach dem überzeugenden Auftritt auf der internationalen Bühne steht der Spieler nun vor dem nächsten großen Karriereschritt, der ihn voraussichtlich nach München führen wird.

Die endgültige Bestätigung des Transfers wird in den kommenden Tagen erwartet, sobald alle vertraglichen Details geklärt sind





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