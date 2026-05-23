German football star Bruce Bardghji, who experienced his toughest phase in his young career, has criticized his playing time and his absence from the FIFA World Cup select cohort. He has also faced criticism due to poor performances and alleged bad behavior.

Erlebte Youngster Bruce Bardghji eine der schwierigsten Phasen seiner jungen Karriere. Erst kaum Einsatzzeiten beim spanischen Meister und jetzt noch die Nicht-Nominierung für die WM durch Schweden- Coach Graham Potter .

Der Qualistädter wurde aufgrund bewaffneter Kritik von Bruce irritiert und beschwerte sich über seine geringe Spielzeit. Das soll ihm nun den Platz im 26er-Kader gekostet haben! Trainer Potter trat das Geschehene öffentlich herunter. Er habe nichts Ungewöhnliches bemerkt, sei mit Feiern beschäftigt gewesen.

Andere Spieler stünden derzeit einfach vor Bardghji. Doch der Youngster lässt das nicht auf sich sitzen. In "Expressen" stellt er klar: "Ich habe mich entschieden, nichts dazu zu sagen, dass ich nicht für die Weltmeisterschaft ausgewählt wurde, weil ich verstanden habe, dass es die Entscheidung des Trainers war. Ich habe die Entscheidungen meiner Trainer immer respektiert, egal ob ich damit einverstanden war oder nicht.

". Und weiter: "Ich habe verstanden, dass ich mich äußern muss, weil die Gerüchte in diesem Artikel keinerlei Grundlage haben. Ich war sehr glücklich und stolz, dass wir uns für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, auch wenn ich nicht auf dem Platz stand. Ich fühle mich weiterhin als Teil der Mannschaft.

All diese Gerüchte über mich sind Unsinn.

". Auch das angeblich schlechte Benehmen nach dem Spiel weist er zurück: "Entgegen dem, was gesagt wurde, habe ich das Abendessen nach dem Spiel sehr genossen. Wir haben mit meinen Teamkollegen gefeiert, so wie ich es auch nach dem Gewinn der Liga mit Barcelona letzte Woche getan habe.

". Sportlich läuft es für Bardghji zurzeit nicht rund. Unter Trainer Hansi Flick kommt er in dieser Saison im Schnitt nur auf 16 Minuten pro Einsatz. In 27 Spielen stehen zwei Tore und vier Vorlagen zu Buche.

Schon im März hatte er seinen Frust öffentlich angemahnt: "Ich habe Geduld, aber ich glaube aufrichtig, dass ich es verdient hätte, mehr zu spielen. Ich bin nicht zu 100 Prozent glücklich.





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