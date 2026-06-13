Bruce Darnell erhält seine erste eigene Modekollektion von QVC Deutschland. Die Linie heißt "Bruce Collection" und richtet sich an Frauen ab 45 Jahren.

Großer Fashion-Moment für Bruce Darnell : Er erhält seine erste eigene Modekollektion . Gemeinsam mit QVC Deutschland bringt Bruce Darnell eine exklusive Fashionlinie auf den Markt. Für ihn ist es ein Herzenswunsch, der jetzt wahr wird.

"Ich habe mein Leben lang Mode geliebt", sagt Bruce zu BILD. Denn Mode habe ihm Türen geöffnet und ihn auf seinem Weg begleitet.

"Dass ich jetzt gemeinsam mit QVC meine erste eigene Kollektion auf den Markt bringe, fühlt sich an, als würde sich ein Kreis schließen", sagt er. Fürist die Kollektion mehr als ein neues Projekt: "Endlich kann ich meine Erfahrungen, meinen Geschmack und meine Persönlichkeit in einer eigenen Kollektion ausdrücken.

" Für ihn geht damit "ein lang gehegter Traum in Erfüllung". Die Linie trägt den Namen "Bruce Collection" und richtet sich vor allem an Frauen ab 45 Jahren. Typisch für die Linie sollen klare Schnitte und moderne Silhouetten sein. Bruce Darnell will mit seiner Mode nicht nur schöne Kleidung machen, sondern Frauen auch ein besseres Gefühl geben.

Seine Designs sollen Frauen helfen, ihren Stil selbstbewusst zu tragen.

"Mode soll nicht nur gut aussehen, sondern Menschen stärken und ihnen ein gutes Gefühl geben. " Der Online-Verkauf soll Ende Juli starten. Hier zeigt Bruce seinen Fans schon mal, was sie von seiner ersten Kollektion erwarten können. Darnell präsentiert seine erste eigene Modekollektion für QVC.

Der Kultsatz des TV-Jurors ist ein besonderes Detail in der Tasche seiner Modelinie. Ein Highlight der Kollektion ist eine Echtledertasche. Im Innenfutter steht der Satz "Die Tasche muss lebendig sein" - eine Anspielung auf einen der bekanntesten TV-Momente von Bruce Darnell. Der Spruch stammt aus seiner Zeit als Laufsteg-Coach bei "".

In der zweiten Staffel erklärte Darnell den Kandidatinnen bei einem Catwalk-Training, wie eine Handtasche auf dem Laufsteg eingesetzt werden muss. Jetzt bekommt sein Kultsatz einen neuen Platz: nicht mehr nur im Fernsehen, sondern als Detail in Bruce Darnells erster eigener Kollektion





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