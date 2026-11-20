Bruce Willis agiert in R.E.D. als pensionierter CIA-Agent gegen ein Killerkommando. Der Film läuft bei Kabel Eins und zeigt Willis in einer seiner letzten überzeugenden Rollen.

Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Willis wird am Samstagabend bei Kabel Eins im Fernsehen gezeigt. Die Sendung präsentierte den Spielfilm R.E.D., der auf der gleichnamigen Comic-Serie basiert. In dieser Produktion agiert Willis in einer seiner letzten überzeugenden Hauptrollen. Der Film zeigt den Schauspieler in der Rolle eines pensionierten CIA-Agenten. Die Ausstrahlung bietet Fans die Möglichkeit, den Actionfilm erneut zu genießen.

Handlung und Besetzung des Films

Der Protagonist kann die Untätigkeit im Ruhestand nicht ertragen. Als ein Killerkommando sein Leben bedroht, greift er zu den Waffen. Er sammelt seine alte Truppe um sich, um die Hintermänner zu finden. Der Regisseur Robert Schwentke inszenierte den Film als Mischung aus Actionthriller und Komödie. Das Team besteht aus prominente Darstellern. Morgan Freeman und Helen Mirren sind ebenfalls im Cast zu sehen. John Malkovich und Richard Dreyfuss spielen weitere wichtige Rollen. Die Hollywoodlegende Ernest Borgnine komplettiert das Ensemble.

Also read Bruce Darnells erschütternde Reise nach Madagaskar

Bewertung des Spätwerks von Bruce Willis

In den finalen Jahren seiner Karriere erhielt Bruce Willis kaum noch große Highlights. Der letzte wirklich große Wurf im Actionkino liegt entsprechend schon länger zurück. Das Motto Älter. Härter. Besser. trifft auf das Spätwerk des Schauspielers leider kaum zu. Dennoch bleibt der Film ein sehenswerter Titel. Die Sichtung macht auch heute noch großen Spaß. Der Film gilt als echter Überraschungshit in seinem Genre. Die Produktion überzeugt durch schnelle Szenen und humorvolle Elemente.

Veröffentlichung und Verfügbarkeit

Ein weiteres Werk aus dieser Phase ist die Fortsetzung des Films. Diese ist dank eines Angebots im Herbst aktuell günstig erhältlich. Käufer können beide Teile im Set auf Blu-ray erwerben. Der Preis für das Angebot beträgt insgesamt 10,40 Euro. Der Verkauf erfolgt über den Online-Händler Amazon. Das Angebot richtet sich an Sammler und Fans des Genres. Die physische Medienfassung bietet hohe Bildqualität.

Advertisement

Gesundheitliche Situation des Schauspielers

Bruce Willis musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Seine Ehefrau Emma Heming Willis gab dies 2023 öffentlich bekannt. Der Schauspieler erkrankte an Frontotemporaler Demenz. Diese Erkrankung führt unter anderem zum Verlust der Sprachfähigkeit. Die Diagnose macht eine Rückkehr auf die Leinwand unmöglich. Die Familie teilt regelmäßig Updates zur Gesundheit mit. Fans weltweit trauern um den ehemaligen Actionhelden.

Kulturelle Bedeutung der Produktion

Der Film feierte seinen Kinostart vor mehreren Jahren. Er gilt als Meilenwerk im Genre der Agentenkomödien. Die Verbindung von Action und Humor war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung innovativ. Heute wird das Werk oft als klassischer Titel der 2010er Jahre gesehen. Die TV-Ausstrahlung bei Kabel Eins erreicht ein breites Publikum. Zuschauer können den Film in voller Länge verfolgen. Die Sendung erfolgt am Samstagabend zur Prime-Time. Dies ermöglicht eine familiäre oder gemütliche Betrachtung.