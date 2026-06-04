Bruce Willis: Sein letzter Film ist jetzt im Free-TV und im Stream erhältlich

Bruce Willis ist ein Actionheld, der seine Karriere nicht mit einem hochwertigen Alterswerk beendet hat. Sein letzter überzeugender Film ist nun im Free-TV und im Stream erhältlich. Der Schauspieler leidet unter einer leichten Form der Aphasie, die sein Erinnerungsvermögen und sein Sprachzentrum beeinträchtigt.

Bruce Willis gehört zu den größten Actionheld en Hollywoods, obwohl seine späte Karriere nicht mit einem hochwertigen Alterswerk endete. Sein letzter überzeugender Film ist nun im Free-TV und im Stream erhältlich.

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Härter. Besser. ” – unter diesem Motto versammelte sich 2010 ein erlesenes Ensemble vor der Kamera des deutschen Regisseurs Robert Schwentke, darunter neben Morgan Freeman und Helen Mirren auch Bruce Willis, der als pensionierter CIA-Agent Frank Moses sein Image als Harter Hund auf die Schippe nahm. Er setzt konsequent auf die Erfolgsformel des Originals und bietet knapp zwei Stunden spannende Unterhaltung mit Augenzwinkern.

Diesmal müssen Frank und sein Team eine vor 25 Jahren verschwundene Nuklearwaffe finden und dafür sorgen, dass sie nicht in falsche Hände gerät. Nachdem bei Bruce Willis eine Aphasie diagnostiziert wurde, beendete der Schauspieler 2022 seine Karriere vor der Kamera. Mittlerweile steht fest, dass er unter einer leichten Form der Krankheit leidet, die vor allem sein Erinnerungsvermögen sowie sein Sprachzentrum beeinträchtigt.

Seine Tochter Tallulah Willis äußerte sich ein Jahr später gegenüber der Presse, in der sie ihre Sorge um ihren Vater zum Ausdruck brachte. Der Schauspieler hält sich mittlerweile hauptsächlich in häuslicher Umgebung auf, hört viel Musik und ist umgeben von Erinnerungsstücken an seine lange Karriere. Wir wünschen ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit alles Gute.





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