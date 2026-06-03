Bruce Willis: Seine letzte Rolle und seine Erkrankung

Bruce Willis ist ein Actionheld, der in Hollywood zu den größten Stars gehört hat. Seine späte Karriere endete mit einer Diagnose von Aphasie, die seine Fähigkeit, sich zu erinnern und zu sprechen, beeinträchtigt. Seine Tochter Tallulah Willis spricht über seine Erkrankung und die Herausforderungen, die sie als seine Tochter erlebt.

Bruce Willis zählt zweifelsohne zu den größten Actionhelden Hollywoods, auch wenn es ihm nicht vergönnt war, seine späte Karriere mit einem entsprechend hochwertigen Alterswerk ausklingen zu lassen.

Einer seiner letzten wirklich überzeugenden Filme läuft nun im Free-TV und ist ansonsten auch im Stream zu finden. Der Schauspieler hält sich mittlerweile hauptsächlich in häuslicher Umgebung auf, hört viel Musik und ist umgeben von Erinnerungsstücken an seine lange Karriere. Nachdem bei Bruce Willis eine Aphasie diagnostiziert wurde, beendete der Schauspieler 2022 seine Karriere vor der Kamera. Mittlerweile steht fest, dass er unter einer Erkrankung leidet, die vor allem sein Erinnerungsvermögen sowie sein Sprachzentrum beeinträchtigt.

Seine Tochter Tallulah Willis äußerte sich ein Jahr später gegenüber der Zeitung, dass sie ihre Eltern um Unterstützung bat, um ihre Vaterpflichten zu erfüllen, nachdem ihre Mutter sich von Bruce Willis getrennt hatte





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