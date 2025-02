Bruce Willis und Brad Pitt: Ein Science-Fiction-Meisterwerk aus den 90er Jahren

Ein Blick zurück auf den Sci-Fi-Klassiker '12 Monkeys' mit Bruce Willis und Brad Pitt, der die Grenzen des Genres erweitert und bis heute einzigartige visuelle und narrative Elemente bietet.

Vor 30 Jahren brachte ein erfolgreicher Science-Fiction -Film Bruce Willis und Brad Pitt zusammen auf die Leinwand. Ein Film, der für viele wahrscheinlich nicht der bekannteste ist. Einer seiner besten Filme ist dabei ein postapokalyptischer Science-Fiction -Film mit Brad Pitt , der bereits 1995 zeigte, dass Bruce Willis ein vielseitiger Schauspieler ist und nicht nur der coole Actionheld sein kann.

Obwohl Bruce Willis zum größten Teil seiner Karriere als gefeierter Actionstar etabliert war, probierte er sich auch in anderen Genres aus und bewies, dass er mehr draufhat als nur die Rolle des coolen Helden. Der Film, der sich hier im Fokus befindet, ist ein Science-Fiction-Werk aus dem Jahr 1995 mit dem Titel '12 Monkeys'. Die Handlung spielt im Jahr 2035, in einer Welt, in der ein Virus die Luft verpestet hat und einen Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Die Überlebenden leben im Untergrund, und Wissenschaftler schicken willige Verbrecher zurück ins Jahr 1990, um herauszufinden, was für ein Virus es genau ist. Einer dieser Verbrecher ist James Cole, gespielt von Bruce Willis. Durch sein ungewöhnliches Verhalten landet er in einer psychiatrischen Klinik in 1990. Regisseur Terry Gilliam zeichnet ein skurriles und ungewöhnliches Bild sowohl von der Zukunft als auch der Vergangenheit. Die Kameraführung und die Darstellung von Brad Pitt und Bruce Willis sorgen dafür, dass man dem Protagonisten nicht immer glaubt und selbst anfängt zu zweifeln, ob James wirklich aus der Zukunft stammt. Wie der Protagonist fühlt man sich irgendwann auch gefangen und isoliert. Das große Highlight sind vor allem die schauspielerischen Leistungen von Bruce Willis und Brad Pitt. Willis brilliert mit einer zurückhaltenden Darstellung, und auch die immer größer werdende Verzweiflung seiner Figur wird glaubwürdig nachgezeichnet. Brad Pitt hingegen verkörpert von Anfang an einen jungen Mann, der scheinbar verrückt geworden ist, hinter dem aber mehr zu sein scheint, als man zunächst glaubt. Gepaart mit einem hypnotisierenden Soundtrack entsteht eine Science-Fiction-Welt, die bis heute einzigartig ist, weil sie so isoliert und künstlich wirkt, obwohl es eigentlich die 90er sind





Bruce Willis Brad Pitt 12 Monkeys Science-Fiction Filmklassiker 90Er Jahre Regisseur Terry Gilliam

