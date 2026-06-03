Bruce Willis und Terry Gilliam: Hinter den Kulissen von 12 Monkeys

Ein Einblick in die Dreharbeiten von 12 Monkeys, einem der besten Werke von Bruce Willis, und die humorvollen Auseinandersetzungen zwischen dem Schauspieler und Regisseur Terry Gilliam am Set.

Bruce Willis , der vor allem durch Action filme wie Die Hard bekannt ist, hat auch einige herausragende Werke in anderen Genres geschaffen. Einer seiner besten Filme ist der Science-Fiction -Klassiker 12 Monkeys aus dem Jahr 1995, der vom Regisseur Terry Gilliam inszeniert wurde.

In dem Film wird die Welt im Jahr 2035 von einer Virus-Pandemie heimgesucht, die über fünf Milliarden Menschen getötet hat. Die Menschheit steht am Abgrund, und eine Gruppe von Wissenschaftlern schickt den inhaftierten Kriminellen James Cole, gespielt von Bruce Willis, mittels Zeitreise zurück in das Jahr 1996, um das Originalvirus aufzuspüren und zu verhindern, dass der Urheber es freilässt. Die Handlung ist komplex und voller看点, mit einer düsteren Atmosphäre und einer starken Leistung von Willis.

Trotz des Erfolgs des Films kam es hinter den Kulissen zu einigen humorvollen Auseinandersetzungen zwischen dem damals 39-jährigen Willis und dem 53-jährigen Regisseur Gilliam. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von 12 Monkeys erinnerte sich Gilliam an eine spezielle Szene, in der es zu einem kleinen Streit kam. In der Szene entführt James Cole Madeleine, gespielt von Madeleine Stowe, und sie befinden sich im Wald. Cole läuft aus dem Haus von Christopher Plummer und wird von der Polizei verfolgt.

In einem Moment öffnet er den Kofferraum und Madeleine tritt ihm mit ihren hochhackigen Schuhen ins Gesicht. Willis war der Meinung, dass seine Figur nicht zu Boden gehen würde, und weigerte sich, den Sturz zu spielen. Gilliam beschreibt die Situation: "Er sagte: 'Ich werde nicht zu Boden gehen.

' Ich sagte: 'Leck mich, Bruce! Du wirst zu Boden gehen!

' Er sagte: 'Nein! ' Das war einer der lustigeren Momente. Der Stuntman sagte: 'Ja, Bruce, du wirst zu Boden gehen.

' Und er sagte: 'Nein, werde ich nicht. ' Ich sagte: 'Du bist nicht John McClane, verdammt! ' Er ging einfach weg und schmollte an einem Baum und ich drehte einfach ohne ihn weiter und schließlich kam er zurück. 'Okay.

Ja, mach's. Das ist Bullshit.

'" Diejenigen, die den Film gesehen haben, wissen, dass 12 Monkeys ein Werk ist, das weit über das typische Actiongenre hinausgeht. Willis zeigt eine vulnerable und vielschichtige Seite seiner schauspielerischen Palette in der Rolle des psychisch labilen James Cole. Die Auseinandersetzung mit Gilliam, obwohl sie produktiv war, unterstreicht Willis' starken Willen, seine Rollen nach seinen Vorstellungen zu gestalten, eine Eigenschaft, die ihn sowohl in Actionfilmen als auch in anderen Genres auszeichnet.

Die Szene im Wald ist ein gutes Beispiel dafür, wie auch hinter den Kulissen lebhafte Diskussionen stattfanden, die letztlich zu einem stimmigen Film beitrugen. Die chemistry zwischen Willis und Stowe und die unverwechselbare Regie von Gilliam machten 12 Monkeys zu einem Meilenstein des Science-Fiction-Kinos





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