Nach der Diagnosestellung einer Aphasie im Jahr 2022 hat Bruce Willis seine Schauspielkarriere beendet. Seine Tochter Tallulah Willis hat das Leiden ihres Vaters öffentlich besprochen. Hier ein Blick auf die letzten Projekte, die Familie und das aktuelle Filmangebot eines seiner letzten Bücher.

Bruce Willis, der seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Hollywood ‑Action‑Universums ist, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht. Nachdem der amerikanische Superstar im Jahr 2022 seine Karriere abrupt beendete, weil ihm eine Aphasie diagnostiziert wurde, steht der Alltag seitdem stark verändert - Er verbrachte die letzte Zeit vor allem in seiner heimischen Umgebung, hörte Musik und umgab sich mit Erinnerungsstücken seiner Filmlegende.

Durch die Erkrankung werden vor allem sein Erinnerungs‑ und Sprachvermögen beeinträchtigt, so die Ärzte. Die Rückschläge für Willis erstrecken sich allerdings nicht nur in die private Ebene. Auch die Filmwelt hat Tränen schütteln müssen, als die Welt von dem großen Action‑Hero sah, dass er nicht mehr in der Lage ist, die Kamera zu betreten. Doch die Konferenz von Hollywood‑Ikonen war zwischen den Ankündigungen des neuen Serienprodukts wichtig: Unter dem Motto "Älter.

Härter. Besser.

" wurde ein Ensemble von bedeutenden Schauspielern vor die Kamera des deutschen Regisseurs Robert Schwentke versammelt. Bruce Willis trat sein Adriat in die Rolle des pensionierten CIA-Agent Frank Moses ein, der nun die in der Vergangenheit verstummte Nuklearwaffe secure? · Dan Zusammen mit Frank Moses und seinem Team muss die verlorene Nuklearwaffe aus der Mysterium akquirieren und dafür Sorge tragen, dass sie nicht in falsche Hände gestürzt wird.

Der Film, der heute noch im Free‑TV- und im Online‑Streaming verfügbar ist, trägt das Gewicht von Bruce Willises Benutzerlast und unterstreicht damit, dass der größte Actionheld Hollywoods nicht nur in geistiger Freundschaft und Political kommt. Die Familie von Willis benutzt die aktuelle Medienlage, um auf die Notwendigkeit aufmerksam zu machen, die für die Kunst und das Wohlbefinden von stars mit körperlichen Einschränkungen im Rahmen von mutappen, wie z. B. Lyrics, in der geschäftigen Glanz des filmden.





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